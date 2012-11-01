کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضورش در جشن ملی فوتبال و آشتی کنان اهالی فوتبال تصریح کرد: فوتبال خودش عامل کار جمعی است و دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند. اینکه بتوانیم اهالی فوتبال را یک جا جمع کنیم کار خوبی است چرا که ما همیشه از وحدت و یکپارچگی نتیجه گرفته‌ایم.

وی تاکید کرد: البته باید توجه داشته باشیم که با یک جلسه شیرینی خوردن و روبوسی مشکلی حل نخواهد شد. ما باید تلاش کنیم این جلسات نتایج عملی داشته باشد و ما را به خرد جمعی نزدیک کند.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال درباره قهر بودنش با بعضی اهالی فوتبال یادآور شد: قهر که نه ولی در فوتبال همیشه دلخوری‌هایی وجود داشته است. آن هم به این خاطر است که هر شخصی در مدیریت خود وقتی با چیزی مواجه می‌شود که در تضاد با منافعش باشد از زبان تند استفاده می‌کند.

اولیایی ادامه داد: به هر حال این نشست‌ها می‌تواند برخوردهای احساسی را برطرف کند و نتایج مثبتی در فوتبال ما داشته باشد.

همزمان با عید سعید غدیر خم قرار است جشن ملی فوتبال با حضور چهره‌های مطرح این رشته و برخی مسئولان ورزشی برگزار شود تا برخی افرادی که با از یکدیگر کدورتی دارند یا قهر هستند، آشتی کنند و اختلافات را کنار بگذارند. این مراسم روز شنبه همزمان با عید سعید غدیر برگزار خواهد شد.