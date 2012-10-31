اخلاق رسانه ای و امنیت اجتماعی/ انتظارات مردم از پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا غنی لو مدیر عامل باشگاه خبرنگاران پلیس در نشست جانبی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات در خصوص اخلاق رسانه ای و امنیت اجتماعی در تعریف اخلاق رسانه ای، گفت: به مجموعه قواعدی که دست اندرکاران رسانه بدون الزام بیرونی و بر اساس پاسداشت رفتار نیک در انجام کار حرفه ای رعایت می کنند، اخلاق رسانه ای گفته می شود و اولین تکلیف که در بند (1) بخش رسالت مطبوعات ( قانون مطبوعات ) آمده است: «روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه» و از سوی دیگر، در بند 1 بخش حقوق مطبوعات نیز قید شده: « مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه به اطلاع عموم برسانند. ( با منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب )
دکتر غنی لو افزود: امنیت در یک تعریف ساده و همه فهم، فارغ بودن از هرگونه تهدید فیزیکی و دغدغه ذهنی است و به دو بخش عینی و ذهنی تقسیم می شود.
به گفته وی، احساس امنیت سه حالت دارد؛ اول، حالت مطلوب که در آن احساس امنیت بیشتر از واقعیت عینی است؛ دوم، حالت مقبول که در آن احساس امنیت با واقعیت عینی برابری می کند و سوم، حالت مردود که در آن احساس امنیت کمتر از واقعیت عینی می باشد .
این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: مطبوعات ورسانه ها، اصلی ترین تاثیر خود را با تمرکز، بزرگ نمائی و سوگیری و وارونه نمائی بر روی افکار عمومی و از آن طریق بر احساس امنیت می گذارند.
دکتر غنی لو با بیان اینکه افکار عمومی به عنوان یک جریان غالب خبری و برداشتی که بر جو ذهنی جامعه حاکم می شود، تعریف شده است، خاطرنشان کرد: می دانیم که هر مفهومی برای خود نمادها و شاخص هایی دارد و در مفهوم امنیت یکی از اصلی ترین نشانه ها حضور و وجود پلیس مقتدر در جامعه است.
به گفته وی؛ فارغ از دین،مذهب و ملیت در تمام دنیا از پلیس چهار عملکرد شامل قانون مداری، واکنش سریع، مهارت و احساس مسئولیت مورد انتظار است.
مدیرعامل باشگاه خبرنگاران پلیس ادامه داد: مطبوعات بر اساس حقوق خود که گفته شد، می توانند انتقادات و اطلاع رسانی در خصوص رویدادهای مربوطه به نظم وامنیت جامعه را منعکس نمایند ولی این حق نباید مترادف با توهین، تحقیر و تخریب باشد و بر اساس رسالت مطبوعات که تنویر افکار عمومی است باید هدف اصلی آگاهی بخشی و ارتقا سطح بینش و دانش مخاطبان (مستنداَ) در خصوص رویداد ها و بر اساس منافع و مصالح اجتماع باشد.
دکتر غنی لو در پاسخ به این پرسش که چـــرا اخبار موسوم به حوادث پلیسی مورد توجه است، گفت: از هفت ارزش خبری، ارزشهای دربرگیری، شهرت، مجاورت و فراوانی به طور مستقیم و اختلاف و درگیری ، تازگی و عجیب واستثنائی بودن به صورت غیر مستقیم با پلیس حضور فعال دارد و یا در جریان موضوع هستند و امروزه بعد از رویدادهای مهم سیاسی، اخبار حوادث اجتماعی مقام دوم توجه رسانه ای را به خود اختصاص داده اند.
مدیرعامل باشگاه خبرنگاران پلیس در خاتمه گفت: در یک تحقیق که در سه ماهه اول سال 90 بر روی اخبار حوادث در 5 خبرگزاری مهر، ایسنا، ایرنا، ایلنا و فارس و 6 روزنامه ایران، شرق، جام جم، همشهری، کیهان وابتکار صورت پذیرفت، مشخص شد که بیش از دو هزار خبر در خصوص قتل، سرقت، جعل وکلاهبرداری، مواد مخدر و مشروبات الکلی، جرائم اخلاقی، اخاذی و زورگیری و شرارت به چاپ رسیده که فقط 79 مورد آن دارای تحلیل و 153 مورد آن حاوی یک هشدار بوده است.
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