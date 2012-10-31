اخلاق رسانه ای و امنیت اجتماعی/ انتظارات مردم از پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا غنی لو مدیر عامل باشگاه خبرنگاران پلیس در نشست جانبی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات در خصوص اخلاق رسانه ای و امنیت اجتماعی در تعریف اخلاق رسانه ای، گفت: به مجموعه قواعدی که دست اندرکاران رسانه بدون الزام بیرونی و بر اساس پاسداشت رفتار نیک در انجام کار حرفه ای رعایت می کنند، اخلاق رسانه ای گفته می شود و اولین تکلیف که در بند (1) بخش رسالت مطبوعات ( قانون مطبوعات ) آمده است: «روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه» و از سوی دیگر، در بند 1 بخش حقوق مطبوعات نیز قید شده: « مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه به اطلاع عموم برسانند. ( با منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب )

دکتر غنی لو افزود: امنیت در یک تعریف ساده و همه فهم، فارغ بودن از هرگونه تهدید فیزیکی و دغدغه ذهنی است و به دو بخش عینی و ذهنی تقسیم می شود.

به گفته وی، احساس امنیت سه حالت دارد‎؛ اول، حالت مطلوب که در آن احساس امنیت بیشتر از واقعیت عینی است؛ دوم، حالت مقبول که در آن احساس امنیت با واقعیت عینی برابری می کند و سوم، حالت مردود که در آن احساس امنیت کمتر از واقعیت عینی می باشد .

این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: مطبوعات ورسانه ها، اصلی ترین تاثیر خود را با تمرکز، بزرگ نمائی و سوگیری و وارونه نمائی بر روی افکار عمومی و از آن طریق بر احساس امنیت می گذارند.

دکتر غنی لو با بیان اینکه افکار عمومی به عنوان یک جریان غالب خبری و برداشتی که بر جو ذهنی جامعه حاکم می شود، تعریف شده است، خاطرنشان کرد: می دانیم که هر مفهومی برای خود نمادها و شاخص هایی دارد و در مفهوم امنیت یکی از اصلی ترین نشانه ها حضور و وجود پلیس مقتدر در جامعه است.

به گفته وی؛ فارغ از دین،مذهب و ملیت در تمام دنیا از پلیس چهار عملکرد شامل قانون مداری، واکنش سریع، مهارت و احساس مسئولیت مورد انتظار است.

مدیرعامل باشگاه خبرنگاران پلیس ادامه داد: مطبوعات بر اساس حقوق خود که گفته شد، می توانند انتقادات و اطلاع رسانی در خصوص رویدادهای مربوطه به نظم وامنیت جامعه را منعکس نمایند ولی این حق نباید مترادف با توهین، تحقیر و تخریب باشد و بر اساس رسالت مطبوعات که تنویر افکار عمومی است باید هدف اصلی آگاهی بخشی و ارتقا سطح بینش و دانش مخاطبان (مستنداَ) در خصوص رویداد ها و بر اساس منافع و مصالح اجتماع باشد.

دکتر غنی لو در پاسخ به این پرسش که چـــرا اخبار موسوم به حوادث پلیسی مورد توجه است، گفت: از هفت ارزش خبری، ارزشهای دربرگیری، شهرت، مجاورت و فراوانی به طور مستقیم و اختلاف و درگیری ، تازگی و عجیب واستثنائی بودن به صورت غیر مستقیم با پلیس حضور فعال دارد و یا در جریان موضوع هستند و امروزه بعد از رویدادهای مهم سیاسی، اخبار حوادث اجتماعی مقام دوم توجه رسانه ای را به خود اختصاص داده اند.



مدیرعامل باشگاه خبرنگاران پلیس در خاتمه گفت: در یک تحقیق که در سه ماهه اول سال 90 بر روی اخبار حوادث در 5 خبرگزاری مهر، ایسنا، ایرنا، ایلنا و فارس و 6 روزنامه ایران، شرق، جام جم، همشهری، کیهان وابتکار صورت پذیرفت، مشخص شد که بیش از دو هزار خبر در خصوص قتل، سرقت، جعل وکلاهبرداری، مواد مخدر و مشروبات الکلی، جرائم اخلاقی، اخاذی و زورگیری و شرارت به چاپ رسیده که فقط 79 مورد آن دارای تحلیل و 153 مورد آن حاوی یک هشدار بوده است.