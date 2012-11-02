  1. ورزش
۱۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

روشن در گفتگو با مهر:

عادت کرده‌ایم در مراسم عزا همدیگر را ببینیم/ جشن ملی به نفع فوتبال است

عادت کرده‌ایم در مراسم عزا همدیگر را ببینیم/ جشن ملی به نفع فوتبال است

پیشکسوت باشگاه استقلال با اشاره به برگزاری مراسمی برای نزدیکی بیشتر اهالی فوتبال و از بین رفتن کدورت‌ها گفت: برگزاری مراسم جشن ملی فوتبال و گردهم آمدن پیشکسوتان خوب است چون ما عادت کرده‌ایم همدیگر را فقط در مراسم عزا و کفن و دفن ببینیم.

حسن روشن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جشن ملی فوتبال و آشتی کنان اهالی فوتبال تصریح کرد: هرچه این مراسم بیشتر برگزار شود به نفع فوتبال ما خواهد بود. ما پیشکسوتان و دوستان خود را باید تا کی در ورزشگاه شیرودی و هنگام تشییع جنازه ملاقات کنیم؟

وی افزود: ما عادت کرده‌ایم همدیگر را یا در ورزشگاه شیرودی ببینیم یا در مراسم عزای یکی از دوستان‌مان. این برای اولین بار است که پیشکسوتان جایی غیر از مراسم کفن و دفن دور هم جمع می‌شویم.

 

پیشکسوت باشگاه استقلال تاکید کرد: برگزاری این مراسم حتی اگر یک دقیقه هم باشد، خوب است و باید ادامه یابد. به نظرم این مراسم باید هر ماه یا هر سال یکبار برگزار شود تا اگر اهالی فوتبال مشکلی هم دارند با کمک همدیگر برطرف کنند.

روشن همچنین در خصوص آشتی کردنش با افرادی که مشکل دارد، گفت: با هیچ شخصی مشکل ندارم. من فقط حرف راست را می‌زنم و اصلا توهین نمی‌کنم. ولی متاسفانه کسانی که خودشان کج هستند از صحبت‌های ما بد برداشت می‌کنند!

همزمان با عید سعید غدیر خم قرار است روز شنبه 13 آبان جشن ملی فوتبال با حضور چهره‌های مطرح این رشته و برخی مسئولان ورزشی برگزار شود تا برخی افرادی که با از یکدیگر کدورتی دارند یا قهر هستند، آشتی کنند و اختلافات را کنار بگذارند.

کد مطلب 1733256

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