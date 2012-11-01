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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

سلطانی:

نگاهی نو به مقوله جنگ با "وداع با اسلحه"/اجرای نمایش در زورخانه متقین اراک

نگاهی نو به مقوله جنگ با "وداع با اسلحه"/اجرای نمایش در زورخانه متقین اراک

اراک- خبرگزاری مهر: کارگردان و نویسنده نمایش "وداع با اسلحه" از اجرای این نمایش در زورخانه متقین شهر اراک در هفته آینده خبر داد و گفت: این نمایش نگاهی نو به مقوله جنگ دارد.

شهرام سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایش به صورت تک پرسناژ اجرا می شود و شخصیت آن یک اسلحه است که در زمان جنگ در زیرخاک مدفون شده است. 

وی با بیان اینکه اسلحه پس از گذشت سال ها از خاک در می آید، اظهار داشت: اسلحه پس از خارج شدن از خاک بدنبال صاحب خود که شهید شده است می گردد و این موضوع باعث طرح مسائل روزی می شود که از نگاه او بسیار متفاوت با جهانی است که سید مصطفی برای او ترسیم کرده است.
 
سلطانی افزود: اسلحه در این نمایش نمادی است از همان سید مصطفی که به شهادت رسیده است.
 
وی ادامه داد: در پایان اسلحه نمی تواند با این دنیای جدید ارتباط برقرار کند و به همراه پلاک سید مصطفی خود را در خاکی که  سید مصطفی در آن مدفون شده دفن می کند.
 
سلطانی در پایان گفت: این نمایش با حمایت بنیاد شهید، حوزه هنری و بسیج هنرمندان استان مرکزی به روی صحنه می رود.
 
گفتنی است نمایش "وداع با اسلحه " کاری از گروه نمایشی طالب است و شهرام سلطانی نیز بازیگر آن است و از 14 تا 19 آبان ماه ساعت 18 در زورخانه متقین اراک اجرا می شود.
کد مطلب 1733267

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