مهلت دانشگاههای غیرانتفاعی برای ارسال اطلاعات رتبه بندی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری امروز در همایش دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی که هم اکنون در دانشگاه شیخ بهایی اصفهان در حال برگزاری است موسسات غیردولتی را در رتبه بندی به گروه های عالی، خوب، متوسط، قابل قبول و ضعیف دسته بندی کرد.

به گفته وی هم اکنون 430 موسسه آموزشی عالی غیردولتی داریم که تنها حدود 130 موسسه اطلاعات خود را به پرتال وزارت علوم ارائه کرده اند که از این تعداد هیچ کدام رتبه عالی نداشتند.

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در ادامه سخنان خود به دانشگاههای غیرانتفاعی تاکید کرد که تا 10 آذرماه فرصت دارند اطلاعات خود را برای رتبه بندی به وب سایت وزارت علوم وارد کنند، در غیر اینصورت تا دو سال در رده آخر خواهند ماند.

عامری در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح آمایش آموزش عالی و با بیان اینکه 80 درصد دانشجویان کشور تنها در 22 رشته تحصیل می‌کنند، گفت: به ترتیب رشته‌های مدیریت، حسابداری، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران و حقوق بیشترین درصد دانشجویان را به خود اختصاص می‌دهند.

وی با بیان اینکه جمعیت کشور در رده سنی 18 تا 24 سال در سال جاری 11.5 میلیون نفر بود، خاطرنشان کرد که این تعداد طی برنامه پنجم توسعه 2 میلیون و 100 هزار نفر کاهش می‌یابد.

عامری همچنین به عوامل تشکیل دهنده کیفیت در آموزش عالی گفت: این عوامل شامل اهداف، برنامه درسی، مدیریت و ساماندهی، کارکنان، دانشجویان، اعضای هیات علمی، دانش آموختگان، تجهیزات و غیره است.

به گفته سرپرست مرکز نظارت وزارت علوم، ارتقای کیفیت آموزش عالی نیز در پنج قالب شاخص‌سازی، استانداردسازی، ساختار سازی نظارت و ارزیابی آموزش عالی، اعتبار سنجی و درجه‌بندی و رتبه‌بندی انجام می گیرد.



عامری از تصویب احراز صلاحیت شغلی در هیات دولت به ویژه در دوره‌های مهارتی خبر داد.