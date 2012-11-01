انصراف تیمهای بی پول بسکتبال/ سرنوشت تیمهازیرسایه توان مالی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران در حالی آغاز می شود که دو تیم قم و ذوب آهن از حضور در این مسابقات انصراف داده اند و تنها 10تیم با یکدیگر به رقابت می پردازند.



سال گذشته فدراسیون در جذب بازیکن خارجی محدودیت ایجاد کرده بود و تیم ها فقط مجاز بودند که یک بازیکن خارجی جذب کنند ولی در سال جاری تیم ها مجاز هستند که دو بازیکن خارجی جذب کنند مشروط بر اینکه هر دو بازیکن خارجی نمی توانند همزمان با هم در زمین حضور داشته باشند.

با توجه به نوسان نرخ دلار در بازار بعید به نظر می رسد که تیم ها دو بازیکن خارجی جذب کنند مگر اینکه تیمی مانند تیم مهرام تهران پولدار باشد و دو بازیکن خود را از آغاز فصل جذب کرده باشد.

با نگاه به تاریخچه برخی از تیم های لیگ برتر مشاهده می کنیم که تیم بسکتبال راه و ترابری قم در سال اول حضور خود به برکت پول های میلیاردی که هزینه کرد توانست با سر مربی گری سید عباس آقا کوچکی عنوان ششمی مسابقات لیگ برتر را از آن خود کند که سال بعد همین تیم با هدایت سید عباس آقاکوچکی عنوان آخری را از آن خود کرد.



علت این تفاوت نتیجه گیری فقط پول است به دلیل اینکه در سال دوم این تیم نتوانست مانند سال گذشته بازیکن به نام مانند اصغر کاردوست، واتاری مارش بازیکن آمریکایی و احمد مارکوس بازیکن فرانسوی و ... را جذب کند.

تیم بسکتبال قم به صورت مقطعی وارد مسابقات لیگ برتر شد و تنها توانست دو سال دوام بیاورد و باید شاهد باشیم که پیریایی استاندار جدید قم که استاندار سابق همدان بوده که در زمان استانداری وی در همدان تیم پاس همدان از لیگ برتر حذف شد و وقتی وی به قم آمد تیم بسکتبال قم نتوانست در مسابقات لیگ برتر حضور پیدا کند و قمی ها باید منتظر باشند که چه اتفاقی برای تیم فوتبال صبا می افتد.



تیم توزین الکتریک کاشان با قدرت در مسابقات حاضر شد و با افتخار از مسابقات لیگ برتر خداحافظی کرد، علت آن این است که این تیم برخلاف ذوب آهن حق الزحمه تمام بازیکنان خود را پرداخت کرد و قبل از آغاز بازی های لیگ برتر اعلام کرد که در مسابقات شرکت نخواهد کرد.



ولی متاسفانه مسئولان باشگاه ذوب آهن بدهی خود را به فدراسیون بسکتبال و بازیکنان این تیم پرداخت نکرده و از مسابقات انصراف داده اند.

تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان در مسابقات سال جاری تعدادی از بازیکنان تیم ذوب آهن را جذب کرده و امیدواریم که عمر این تیم تازه نفس به اندازه تیم بسکتبال قم نباشد.



امیدوارم روزگاری شاهد بسکتبال حرفه ای در کشور باشیم و هیچ وقت برتری تیم ها بر اساس میزان دارایی باشگاه و توانایی باشگاه در جذب بازیکن خارجی و صاحب نام نباشد.

مسابقات لیگ برتر بسکتبال هر ساله با 12 تیم آغاز می شد ولی در سال جاری با انصراف دو تیم ذوب آهن و قم ده تیم از جمله استقلال زرین قشم، البدر بندر کنگ، دانشگاه آزاد تهران، شهرداری گرگان، صنایع پتروشیمی ماهشهر، فولاد ماهان سپاهان، مهرام تهران، نفت سپاهان تهران، همیاری شهرداری زنجان و پتروشیمی بندر امام در مسابقات لیگ برتر سال جاری حضور دارند.



نتیجه گیری تیم ها در تمام رشته های ورزشی تا حد زیادی به پول وابسته است



رئیس فدراسیون بسکتبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نتیجه گیری تیم ها در تمام رشته های ورزشی تا حد زیادی به پول وابسته است.



محمود مشحون افزود: تمام تیم های ورزشی در ایران ریز و درشت دنبالشان پول بوده است.



وی ادامه داد: اگر تیم های فوتبال، والیبال و دیگر رشته ها پولی نداشته باشند نتیجه ای نمی توانند بگیرند.



رئیس فدراسیون بسکتبال ایران گفت: منتهی برخی از مواقع برخی ها مدیریت می کنند و با شرایط بازیکن ها بازی می کنند و راه های مثبت را در ظاهر طی می کنند ولی در پایان حق الزحمه بازیکنانشان را نمی دهند، کاری که مسئولان تیم بسکتبال ذوب آهن کردند.

وی با اشاره به اینکه این تیم به فدراسیون بسکتبال نیز بدهکار است، اضافه کرد: مسئولان این باشگاه کم لطفی کردند و سرانجام حق الزحمه بازیکنان این تیم را ندادند.



تیم بستکبال ذوب آهن از تیم های قدرتمند ایران بود



رئیس فدراسیون بسکتبال ایران با بیان اینکه واقعاً تاسف می خورم که چنین تیمی از مسابقات انصراف می دهد، اظهار داشت: تیم بسکتبال ذوب آهن از تیم های قدرتمند و به نام در ایران بود که دارای حساب و کتاب بود و اغلب قهرمان های ملی از این باشگاه بودند.



مشحون در خصوص انصراف تیم قم نیز افزود: شرایط این تیم با ذوب آهن بسیار متفاوت است تیم ذوب آهن قدر و ریشه دار است ولی تیم قم دو سال در مسابقات حضور داشت و انصراف داد و حضورش مقطعی بود.



وی در خصوص سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تیم ها همچون سال های گذشته مجاز به جذب یک بازیکن خارجی هستند، اضافه کرد: خیر تیم ها می توانند دو بازیکن خارجی جذب کنند ولی هر دو بازیکن همزمان نمی توانند بازی کنند.



مشحون ادامه داد: با توجه به نوسان و افزایش نرخ دلار پیش بینی می شود که جذب بازیکن خارجی در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد.



رئیس فدراسیون بسکتبال ایران گفت: هم اکنون تیم های لیگ برتری در حال جذب بازیکن هستند.

وی در خصوص تیم توزین الکتریک کاشان نیز گفت: مدیریت این باشگاه بسیار قوی، منسجم و خوب بود و این تیم تمام بدهی ها خود را به بازیکنانش پرداخت کرد.



حضور 8 تیم منسجم در بازی های لیگ برتر کافی است



رئیس فدراسیون بسکتبال ایران در خصوص اظهار خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سال گذشته 12 تیم حضور داشتند ولی امسال ده تیم حضور دارند، افزود: به نظر بنده هشت تیم منسجم و با قدرت در مسابقات حضور داشته باشند کافی است.



تالار بسکتبال آزادی برای برگزار مسابقات مشکل دارد



مشحون با انتقاد از اینکه تالار بسکتبال آزادی برای برگزار مسابقات مشکل دارد، اضافه کرد: چرا بازی های لیگ برتر در استان های کشور برگزار می شود ولی در تهران متوقف شده است.



رئیس فدراسیون بسکتبال ایران ادامه داد: این تالار نیازمند تعمیر سخت افزاری است مگر کف پوش و تجهیزات این سالن چند سال دوام می آورد، باید هر چهار سال یکبار تعمیرات اساسی انجام شود.

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گزارش: مهدی دهقان