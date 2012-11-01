کار فرهنگی شغل نیست بلکه یک رسالت است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله مصائبی ظهر پنج شنبه در دومین نشست جمعیت زنان فرهیخته عرصه فرهنگ دینی دامغان با اشاره به این مطلب که کار فرهنگی شغل نیست بلکه رسالتی است که بر عهده ما قرار گرفته، افزود: شما زنان فرهیخته در تمامی اعصار به ویژه عصر حاضر وظیفه خطیر و مهمی دارید چون انسان های بزرگ در دامن زن های لایق و شایسته تربیت و پرورش یافته اند.

وی با اشاره به این که بررسی آسیب های موجود در بخش زنان از تکالیف مهم بانوان فرهیخته است، خاطر نشان کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان آمادگی خود را در خصوص اجرای طرح ها و پیشنهادات شما در راستای حل آسیب های موجود اعلام می کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان نیز در ادامه این نشست ضمن تقدیر از حضور فعال بانوان فرهیخته این شهرستان در عرصه فرهنگ، اظهار داشت: در سایه سار تعامل و همدلی می توان تهدید ها را تبدیل به فرصت کرد.

حجت الاسلام مصطفی تقوی استمرار این نشست ها و ارتباط هر چه بیشتر با سازمان تبلیغات اسلامی را راهی مناسب برای از بین بردن آسیب های اجتماعی دانست و بیان کرد: این سازمان از نظرات و طرح های نو استقبال می کند.

گفتنی است، جمعیت بانوان فرهیخته شهرستان دامغان در سال 89 تاسیس شده و در حال حاضر دارای 29 عضو فعال است.