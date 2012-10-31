کلاهبرداری میلیونی از زن دندانپزشک با شیوه کارت به کارت/ متهم محکوم به حبس ابد بود

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل زن دندانپزشکی با مراجعه به ماموران پلیس آگاهی مدعی سرقت میلیونی از حسابش شد.

این زن در شکایت خود گفت: چندی قبل فردی در تماس تلفنی خود را نماینده سازمان بهزیستی معرفی کرد و مدعی شد می‌خواهد 7 نفر از کودکان تحت پوشش بهزیستی را برای درمان دندان‌شان به مطب من بفرستد. چند روزی از این موضوع گذشت تا مرد ناشناس باز هم تماس گرفت و خواستار شماره حساب برای واریز مبلغی به عنوان پیش پرداخت شد. چندی بعد این فرد تماس گرفت و مدعی شد 3 میلیون تومان پول به حساب من واریز کرده است و درخواست کرد تا حسابم را کنترل کنم من نیز به خاطر اعتماد به منشی‌ام کارت را در اختیار او قرار دادم و تلفن منشی را به فرد ناشناس دادم تا پس از چک کردن حساب‌ها این فرد تماس بگیرم. روز بعد همان مرد دوباره تماس گرفت و مدعی شد پول به علت مشکل واریز نشده است و بار دیگر خواست تا منشی‌ام را برای کنترل حساب به پای دستگاه خودپرداز بفرستم پس از اینکه منشی به مطب بازگشت متوجه شدم شش میلیون تومان از حسابم خارج شده است.

در ادامه ماموران با توجه به این روش کلاهبرداری متوجه شدند زن دندانپزشک در دام کلاهبرداران کارتی افتاده است. با انجام تحقیقات بیشتر و کنترل حسا‌ب‌ها و شماره تلفن ماموران متوجه وقوع کلاهبرداری از داخل زندانی در استان البرز شدند. بلافاصله تیمی از ماموران آگاهی به آدرس صاحب حساب رفته اما متوجه شدند آدرس جعلی است. ماموران در ادامه تحقیقات خود را بر روی زندان و زندانیان متمرکز کرده و توانستند زندانی صاحب کارت را شناسایی و دستگیر کنند.

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی در بازجویی‌ها مدعی شد یکی از زندانیان با دادن 200 هزار تومان کارت بانکی‌ام را از من خریداری کرد و من هم به زنم تلفن کردم و خواستم کارت را در مقابل دریافت این مبلغ تحویل دهد.

با اعترافات این متهم، متهم اصلی که به جرم حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم شده بود شناسایی و در بازرسی وسایلش 4 سیم کارت تلفن همراه و یک گوشی کشف و ضبط شد.

متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی به کلاهبرداری از دندانپزشک جوان به روش کارت به کارت اعتراف کرد.