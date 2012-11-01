جشن تولد مرتضی احمدی/درگذشت نعمت اسدالهی

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری جشن تولد 88 سالگی مرتضی احمدی و رونمایی از آلبوم موسیقی"صدای طهرون قدیم 2" در خانه هنرمندان جذاب ترین خبر تئاتر در هفته گذشته بود. در این مراسم که عصر سه شنبه نهم آبانماه در خانه هنرمندان برگزار شد هنرمندانی چون مجید سرسنگی مدیر خانه هنرمندان، بهمن مفید، بهزاد فراهانی، جمشید ارجمند، هما روستا، مرضیه برومند، انوشیروان ارجمند، ایرج نوذری، پگاه آهنگرانی، بابک حمیدیان و... حضور داشتند.

در این مراسم مرتضی احمدی که با تشویق بسیار حاضران روی سن آمده بود درباره خودش گفت: من 88 ساله ام و هیچ عیب و ناراحتی به جز درد پا ندارم. این سلامتی به دلیل این است که هر روز ورزش می کنم. این ورزشکار بودن را از بهمن مفید یاد گرفتم. سال 1316 اولین معلم ورزش ما غلامحسین مفید بود که من همیشه بسیار دوست داشتم مثل او ورزشکار و تنومند باشم. باید بگویم که من بهترین پدربزرگ دنیا نیستم من فقط وظیفه ام را در قبال دختر و نوه ام انجام دام. کاری که همه پدرها می کنند.



احمدی در ادامه یادآور شد:خانمی در خیابان به من می گفت که چرا دولادولا راه می روم. باید بگویم که من 88 سالم است و 70 سال است که در کار هنر هستم. 70 سال است که به مردم تعظیم کرده ام برای این است که دولا دولا راه می روم.



پس از آن احمدی خاطره جذابی از زمان پیش پرده خوانی اش تعریف کرد که بسیار مورد تشویق حاضران قرار گرفت. در انتهای این مراسم مرتضی احمدی کیک تولد 88 سالگی اش را برید و حاضران نیز با خواندن شعر تولدت مبارک پدر بزرگ تهرانی ها را همراهی کردند.

آغاز به کار جشنواره تئاتر صاحبدلان

مراسم افتتاحیه سومین جشنواره تئاتر صاحبدلان همزمان با آغاز بخش تئاتر خیابانی این جشنواره امروز پنجشنبه 11 آبان ماه با حضور معاونت هنری وزارت ارشاد در محوطه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

این جشنواره همزمان با آغاز اجراهای تئاتر خیابانی خود با حضور حمید شاه‌آبادی معاون امور هنری پنجشنبه 11 آبان ماه ساعت 18 در محوطه باز تئاتر شهر به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

پاسخ ندادن اداره کل هنرهای نمایشی به پیشنهاد کانون کارگردانان خانه تئاتر

اداره کل هنرهای نمایشی هنوز پاسخی درباره پیشنهاد ارزشیابی کیفی نمایش" قصه هایی از نظر سیاسی بی ضرر" به کارگردانی رضا حامدی خواه به کانون کارگردانان خانه تئاتر نداده است.

پیرو نامه پیشین کانون کارگردان خانه تئاتر که در تاریخ 1/8/1391 خطاب به اداره کل هنرهای نمایشی درباره پیشنهاد ارزشیابی کیفی نمایش" قصه هایی از نظر سیاسی بی ضرر" به کارگردانی رضا حامدی خواه نوشته شده بود، نامه دیگری برای قادر آشنا مدیرکل اداره هنرهای نمایشی ارسال شده است.

در این نامه با اشاره به عدم پاسخگویی اداره کل هنرهای نمایشی، کانون کارگردانان خانه تئاتر همچنان خواستار ارزشیابی کیفی نمایش"قصه هایی از نظر سیاسی بی ضرر" به کارگردانی رضا حامدی خواه است.

درگذشت نعمت اسدالهی بازیگر با سابقه تئاتر

نعمت اسدالهی بازیگر با سابقه عرصه تئاتر که در بیمارستان ساسان بستری بود 8 آبانماه دارفانی را وداع گفت. این بازیگر با سابقه تئاتر متولد 1323 شهر اهواز و دارای مدرک کارشناسی هنرهای نمایشی و از 25 شهریورماه به دلیل عارضه قلبی، مغزی و ریوی در بیمارستان بستری بود.

پیکر این هنرمند چهارشنبه 10 آبانماه از مقابل تالار وحدت به طرف قطعه هنرمندان تسییع شد. اسدالهی در نمایش‌هایی چون "کلبه عمو تم" به کارگردانی بهروز غریب‌پور و "گالیله" به کارگردانی داریوش فرهنگ، "دیکته و زاویه" به کارگردانی داود رشیدی و "بیژن و منیژه" به کارگردانی محمود عزیزی به ایفای نقش پرداخته است.

حضور عزت الله انتظامی در تئاتر شهر و دیدن نمایش"هفت شب با مهمانی ناخوانده در نیویورک"

حضور عزت الله انتظامی در تئاتر شهر و تماشای سه نمایش"هفت شب با مهمان ناخوانده در نیویورک"،" دلقک دو ملیتی" و " کانگورو" از جمله اخبار جذاب هفته گذشته بود.

انتظامی بعد از دیدن نمایش"هفت شب با مهمانی ناخوانده در نیویورک"خطاب به تماشاگران، گفت: خوشحالم از اینکه بار دیگر شاهد حضور یکی از همکاران قدیمی خود در صحنه تئاتر هستم. من ازعلی نصیریان سپاسگزارم که همچنان در صحنه تئاتر و این نمایش خوش می‌درخشند و با هنرنمایی خود آثار درخشانی را به مخاطبان ارائه می‌دهند.

نصیریان هم ضمن تقدیر از حضور انتظامی در اجرای این نمایش گفت: حرمت هنرمندان بزرگی چون عزت‌الله انتظامی برای همه اهالی تئاتر امری لازم و ضروری است. من هم به عنوان یکی از همکاران قدیمی این هنرمند از حضور ایشان برای تماشای این اثر نمایشی در تالار چهارسو تشکر می‌کنم و خیلی خوشبختم که حضور شما جوانان در این تالار باعث آشنایی هرچه بیشتر شما با هنر ارزشمند تئاتر می‌شود.