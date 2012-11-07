حمید رضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ایشان مدت هاست که این گونه هشدار ها را با توجه به شرایط خاص تحریم ها و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می دهند.

وی ادامه داد: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برنامه اصلی دشمن اختلاف افکنی در جامعه برای ایجاد فتنه در انتخابات است، رهبر انقلاب نیز مدت هاست که این هشدار را در جامعه بیان می کنند.

فولادگر اظهار داشت: در صورتی که اختلافات سران قوا به بدنه جامعه کشیده شود مردم نیز در موافقت یا مخالفت با مسئولان گروه بندی می شوند و عملا اختلافات به صحنه جامعه کشیده می شود.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب در استان خراسان شمالی مبنی بر اینکه نامزد های انتخابات نباید رقبای خود را شیطان اکبر بدانند اظهار داشت: رهبر انقلاب امروز با بیانی قاطع کسانی را که از احساسات مردم در صحنه انتخابات سوء استفاده کنند شیطان اکبر خواندند.

عضو جانعه اسلامی مهندسین اظهارداشت: همه احزاب و گروه های سیاسی باید خود را مخاطب فرمایشات رهبر انقلاب بدانند.