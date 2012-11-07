اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ویژگی های نامزد مستقل حزب موتلفه اسلامی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و اینکه این نامزد چه زمانی تعیین و معرفی خواهد شد، گفت: موتلفه هنوز وارد مصادیق انتخابات ریاست جمهوری نشده ضمن آنکه معرفی نامزد مستقل از سوی این حزب به منزله ایستادگی مقابل تصمیم جریان اصولگرا نیست. ما نامزد مورد حمایت خود را به مجموعه اصولگرایان معرفی خواهیم کرد و بنا داریم با آهنگ وحدت وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شویم.

وی گفت: البته معتقدم اگر موتلفه نامزد اصلح را معرفی کند اصولگرایان از آن استقبال خواهند کرد. برای ما گفتمان اصولگرایی بسیار مهم است همچنین معتقدیم رئیس جمهور آینده باید با برنامه منسجم دولت را مدیریت کند به همین جهت برنامه محوری و تیم محوری در دولت یازدهم بسیار مهم است و رئیس جمهور آینده باید این دو موضوع مهم را به صورت جدی دنبال کند.

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه حزب متبوعش فقط به دنبال تکلیف است، افزود: موتلفه فقط تکلیف محور است، نه قدرت محور و بر این باوریم که همه تشکل ها، چهره ها و رجال سیاسی باید این نگاه را در فضای سیاسی داشته باشند. آنچه مهم است تکلیف است، تکلیف یعنی خدمت به مردم ،انقلاب و رهبری و مقابله و مبارزه با دشمنان انقلاب.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ما با تعدد و تکثر نامزدها روبرو خواهیم شد، ادامه داد: اما با این حال آنچه برای اصولگرایان مهم است رسیدن به نامزد واحد است. در دوره های گذشته نیز نامزدهای زیادی وارد صحن می شدند که در این راستا می توان از محسن رضایی نام برد. وی در دوره نامزد انتخابات شد، ولی چقدر رای آورد؟ از این روچند نامرد دیگر وارد صحنه می شوند و مانمی توانیم آنها برای حضور در صحنه انتخابات منع کنیم اما بدون شک اصولگرایان در انتخابات به نامزد واحد خود رای خواهند داد.

بادامچیان با بیان اینکه مردم در انتخابات سال 92 باید به امسال رجایی ها و لاجوردی ها رای بدهند، خاطر نشان کرد: حقیقتا رجایی خدمتگزار مردم و نظام بود، وقتی که در حزب جمهوری بنا شد وی به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شود، اول این درخواست حزب را قبول نکرد و گفت من باید به سه سوال پاسخ دهم و بعد تصمیم نهایی را بگیریم، اول اینکه آیا بهتر از من کس دیگری نیست که همه به آن کمک کنیم و اینکه اگر این سمت را پذیرفتم آیا می توانم از عهده آن برایم و اگر در این سمت قرار گرفتم مقام و مسئولیت محمدعلی رجایی را عوض نمی کنند.

وی گفت: دیدیم که جایگاه نخست وزیری و ریاست جمهوری محمدعلی رجایی را عوض نکرد ،بر این اساس معتقدم که باید مردم در انتخابات ریاست جمهوری به امثال رجایی و لاجوردی ها رای دهند نه به افرادی که تشنه قدرتند و با تمام وجود خدمت می کنند که به قدرت برسند.