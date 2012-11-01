بیماران خاص بر سر دو راهی تعامل پزشکان و تعرفه های درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، پنج میلیون بیمار خاص در کشور از سلامت دهان و دندان خود غافل هستند و این در حالی است که با هزینه های سنگین دندانپزشکی باید بر پیشگیری و سلامت دندانها قبل از خراب شدن آنها تاکید کرد.

با وجود غفلت از سلامت دهان و دندان بیماران خاص این قشر بیشتر از سایرین در معرض مشکلات این نوع بیماری قرار دارند و ضروری است که پزشکان و دندانپزشکان در تعامل با هم، راه درمان را کوتاه و از سرگردانی این بیماران در مطب ها جلوگیری کنند.

حمایت از بیماران خاص در خدمات دندان پزشکی ضروری است

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افراد دچار بیماری هایی همچون تالاسمی، هموفیلی، نارسایی های کلیوی، افراد دارای پیوند عضو، دیابت، هپاتیت، ایدز، سرطان و ام اس از جمله بیماران خاص به شمار می روند.

زهرا دلاوریان با اشاره به برگزاری کنگره مراقبت های ویژه دندانپزشکی در مشهد گفت: هدف برنامه ریزی و بستر سازی جهت ایجاد جایگاه مناسب و به معنای واقعی دندانپزشکی بیمارستانی برای بیماران با مشکلات سیستمیک و نیازمند مراقبت های خاص است.

وی افزود: ‌بیماری‌ها و مشکلات دهان و دندان در بعضی از بیماران خاص تشدید شده و همین امر مبتلایان را نیازمند حمایت و دریافت هر چه بیشتر خدمات دندانپزشکی می‌کند.

پیشگیری و کنترل مداوم از درمان های پیچیده جلوگیری می کند

دلاوریان به عنوان مثال در مورد بیماران هموفیلی یادآورشد: درمان این بیماران نیاز به دقت و رعایت نکات بهداشتی وی‍ژه دارد به طوری که هر نوع تزریقی برای این افراد، باید بر اساس اصول بهداشتی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: بعد از کشیدن دندان در مبتلایان هموفیلی، ‌برای جلوگیری از خون ریزی در حفره دندان‌ها باید از ماده خاصی استفاده شود که رعایت این نکته نیز بسیار ضروری است.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد گفت: بر اساس پژوهش انجام شده در دانشکده دندانپزشکی مشهد، سن شایع ظهور اولین علائم بیماری هموفیلی در افراد مورد مطالعه بین ۶ تا ۱۲ ماهگی ذکر شده و در ۴۷درصد بیماران مورد مطالعه سابقه ابتلا فامیلی علت ابتلا عنوان شده است.

وی افزود: شایع‌ترین علت مراجعه به پزشک به علت خونریزی در حین رویش یا از دست رفتن اولین دندان شیری بوده است.

وی تاکید کرد: با توجه به نامطلوب بودن شاخص‌های سلامت دندانی و لثه‌ای در افراد مبتلا توجه به امر بهداشت دهان و دندان، پیشگیری و کنترل‌های مکرر خصوصاً در این افراد امری ضروری است و می‌تواند در جلوگیری از بروز مشکلات دندانی و خونریزی‌های متعاقب آن و درمانهای پیچیده نقش بسزایی داشته باشد.

دلاوریان در خصوص وضعیت سلامت دهان و دندان در مبتلایان به بیماری‌های خاص گفت: نکته بسیار مهم در مورد بیماران خاص‌، درمیان گذاشتن نوع بیماری با دندانپزشک است تا هم پزشک معالج و هم بیمار در رابطه‌ای دو طرفه، ‌روند درمان را با موفقیت بگذرانند.

سرگردانی بیماران پر مخاطره

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده داندانپزشکی مشهد تصریح کرد: جایگاه ویژه دندانپزشکان در تیم درمانی مبتلایان به هموفیلی، هپاتیت ، ایدز و سل و دیگر بیماری های خاص باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی بیان کرد: لازم است در دندانپزشکی اصلاحاتی را انجام دهیم تا بیماران خاص دچار سرگردانی نشوند و با تعامل بین متخصصان مختلف پزشکی و دندانپزشکی در جهت تشخیص و درمان سریعتر بیماران پر مخاطره گامی برداشته شود.

دلاوریان تاثیر عفونت لثه بر برخی بیماریهای خاص اینگونه بیان کرد: در بیماران خاص مانند دیابت عفونت لثه ها باعث تشدید عوارض شده و کنترل بیماری را با مشکل مواجه می کند.

وی با ارائه آماری از تعداد مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی در سال 1390 که مورد بررسی در مطالعه قرار گرفتند گفت: 1200 نفرمراجعه کننده به این دانشکده را داشتیم که 73 درصد آنان مشکل پزشکی داشتند.

وی یادآور شد: از این افراد 20 درصد مشکلات گوارشی،17 درصد آنمی،11 درصد فشار خون6خون و 5 درصد دیابت داشتند که رقم بالایی است.

بیماران سیستمیک در مطب ها با خطر مواجهند

مسئول کمیته آموزش مداوم دانشکده دندانپزشکی مشهد گفت: در مطب دندانپزشکان بیماری های سیستمیک با خطرات جدی رو به رو هستند و باید مهارت دندانپزشکان در تشخیص زود هنگام این بیماری ها که نشانه های آن در بیماری های دهان و دندان مشخص است، بالا برود.

نصرالله ساغروانیان در خصوص بیماران خاص ومراقبت های ویژه دندانپزشکی می گوید: نباید هر بیماری را که از بیماری سیتمیک رنج می برد از مطب برانیم و به مراکز بالاتر ارجاع دهیم و باید رغبت در دندانپزشکان را برای پرداختن به این بیماران افزایش دهیم.

مسئول کمیته آموزش مداوم دانشکده دندانپزشکی مشهد افزود: برای افزایش رغبت دندان پزشکان در درمان بیماران خاص باید ایده های جدیدی را ارائه کنیم..

ساغروانیان یادآور شد: باید در بیماریهایی نظیر سرطان، هپاتیت، ایدز و سل دندانپزشکان هم در تیم پزشکی نقش داشته باشند.

وی در خصوص بیماران خاصی که نیاز به مراقبت دندان پزشکی دارند افزود: شایع ترین این بیماریها، بیماریهای سر و گردن، بیماریهای خونی، سرطان ها، کلیه، گوارش، بیماری های عفونی مثل هپاتیت وایدز و بیماری های تنفسی است

وی در رابطه با ابتلا به سرطان دهان تاکید کرد: استعمال سیگار یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در بیماری سرطان است و هر چه تعداد سیگارها بالاتر باشد خطر بروز بیماری بالا می رود.

سنگینی تعرفه ها ناشی از قیمت مواد مصرفی

متخصص دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دندانپزشکان با مشکلات زیادی مانند تعرفه شغلی مواجهند و اکثر بیماران رشته دندانپزشکی را یک شغل پرهزینه برای درمان تلقی می‌کنند.

ایمان پریسای با اشاره به اینکه تعرفه های سنگین دندانپزشکی که ناشی از قیمت مواد مورد استفاده است و نه ویزیت دندانپزشکان تصریح کرد: در بیماران خاص، نیز با اشاره به هزینه های سنگین دندانپزشکی، استقرار نظام بیمه ای برای سلامت دهان و دندان ضرورت دارد.

وی تاکید کرد: این تعرفه‌های سنگین مربوط به هزینه و تجهیزات بالای دندانپزشکی و زمانی است که دندانپزشک صرف درمان بیمار می‌کند و یک دندانپزشک برای مجاب کردن بیمار با این تعرفه‌ها باید مشکلات این حرفه را توضیح بدهد.

بیمه دندانپزشکی در بیماران رغبت ایجاد می کند

پریسای بیان کرد: از دیگر مشکلات جامعه دندانپزشکان تحت پوشش قرار نگرفتن خدمات بیمه‌ای دندانپزشکی است واگر این خدمات تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، بیمار با رغبت بهتری به دندانپزشکی مراجعه می‌کند و خدمات بهتری نیز از سوی دندانپزشک به بیمار ارایه می‌شود.

وی تصریح کرد: برخی از مراکز برای قشر ضعیف متهم به عدم رعایت کیفیت هستند و بیماران اکثرا بعد از مدتی از گذشت ترمیم دندان بار دیگر به دندانپزشک مراجعه می‌کنند.

وی گفت: یکی از دلایل این موضوع حجم کاری زیاد پزشکان و تعداد زیاد مراجعه‌کنندگان یا استفاده از مواد با کیفیت کمتر و یا عدم بکارگیری تکنیک‌های روز و مهارت‌های لازم این مراکز است.

تدوین تعرفه های جدید در وزارت بهداشت در حال بررسی است

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درزمینه بیمه خدمات دندانپزشکی تاکید کرد: گسترش پوشش بیمه‌ها برای ارایه خدمات پیشگیری دندانپزشکی کمک موثری است که امید است سازمان‌های بیمه‌گر همکاری لازم را در این باره داشته باشند.

خوشنویسان یادآوری کرد: سیاست وزارت بهداشت آن است که تمرکز خدمات خود را با استفاده از روش‌های پیشگیری در گروه‌های هدف جامعه گسترش دهد.

وی تصریح کرد: جلسات متعددی برای تدوین تعرفه‌های جدید در وزارت بهداشت در حال برگزاری است و پیشنهادات برای تعرفه‌های جدید با در نظر گرفتن شرایط جدید اقتصادی به افراد مسئول در بیمه داده شده است.

وی گفت: بیماری های دهان در سطح جهان و بخصوص در سطح منطقه مدیترانه شیوع بالایی دارند و در منطقه ما مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاثیرات شگرفی بر روی سطح پوسیدگی دندانی ایفا می کند.

گزارش از زهره رنگ آمیز