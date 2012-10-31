شهادت آیت الله قاضی طباطبایی چهره انقلاب اسلامی ایران را نو کرد

آیت الله حسن ممدوحی در گفت و گو با خبر نگار مهر گفت: رژیم سابق یعنی پهلوی قصد داشت با از بین بردن شخصیت های مورد قبول مردم اسلامی به انقلاب صدمه وارد کنند، و آن را بدنام کنند.

وی افزود: نه تنها مردم تبریز بلکه مردم ایران همه به شهادت ایشان افتخار می کنند، و این انقلاب را تا آخر زنده نگه می دارند، و از رسیدن به خواسته های دشمنان انقلاب جلوگیری می کنند.

وی افزود: دشمنان انقلاب باید بدانند که با این کارها و ترور شخصیت های بزرگ و مورد قبول مردم در ایران به هیچ وجه به خواسته های پلید شان نمی رسند بلکه برعکس نفرت مردم را نسبت به خودشان دو چندان می کنند.

ممدوحی گفت: شهادت آیت الله قاضی طباطبایی به عنوان اولین شهید محراب باعث علاقه مند شدن دو چندان مردم تبریز به انقلاب اسلامی شد، همانطور که شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی این تاثیر را بر مردم کرمانشاه گذاشت و تا همیشه برای مردم استان کرمانشاه مایه ی افتخار است.

