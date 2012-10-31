بسیج اساتید گیلان حضور پرشور مردم را در راهپیمایی 13 آبان خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بار دیگر در تقویم انقلاب یادآور حرکتی عظیم که در تاریخ 13 آبان ماه سال 1358 به نام انقلاب دوم لقب گرفت، شده ایم، حادثه ای که حقیقت ها را چنان به ذهن متجلی می ساخت و می سازد که تحقق انقلاب اسلامی و صدور آن به تمام جهان، تحقق آرمانهاست، همان آرمان های که برگرفته از اسلام ناب محمد(ص) و بدون پایبندی و ملتزم بودن به ولایت فقیه امکان پذیر نخواهد بود.

سیزدهم آبان ماه نماد روحیه استکبار ستیزی قشر بصیر و خردمند جامعه یعنی دانشگاهیان علیه زورگویی ها، چپاول ها و دخالت های آمریکای جنایتکار است، حرکتی که برگرفته از سنگری پاک و مقدس به نام دانشگاه که در نگاه بنیانگذار کبیر انقالاب مبدا تحولات بوده است.

اساتید بسیجی به عنوان فرماندهان جنگ نرم مبدا تحولات، به شیاطین و استکبار جهانی به ویژه آمریکا و اسرائیل هشدار می دهد که بدانند امروز دیگر سلاح و بمب هسته ای کارایی ندارد بلکه قلم و ایمان و پیشتازی در مرزهای دانش و فناوریست که موجب اقتدار ملتهاست، جهادهای علمی باعث شکستن تحریم هاست چرا که استادان و دانشجویان نیز به تبعه از مقتدای خویش می گوئیم در شرایط بدر و خیبر هستیم و با مختصات، مولفه ها و قلمروهای اقتصاد مقاومتی خط ها را در هم خواهیم شکست.

در بیانیه بسیج اساتید استان بیان شده است: این گزینه هاست که همیشه موجب ترس و وحشت اینان از قدرت انقلاب است از اینرو در پی حذف فیزیکی و ترور دانشمندان نخبه هستند، زورگویان عالم خود بدانند سرنوشت چپاولگری و زورگویی مانند کمونیست شوروی سابق پیوستن به زباله دان تاریخ خواهد بود.

در ادامه بسیج اساتید استان ضمن شرکت، حضور پرشور، همه جانبه و آگاهانه جامعه ولایی را در راهپیمایی یوم الله 13 آبان ماه خواستار و بار دیگر بیعت خویش را با ولی امر مسلمین امام خامنه ای (مدظله العالی ) اعلام داشته و با مشتی گره کرده فریاد بر می آورد که تا آخرین قطره خون در دفاع از انقلاب و آرمان های آن ایستاده ایم.