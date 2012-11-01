حل مشکل فارغ التحصیلان تربیت معلم / مذاکره با بانک مرکزی برای حل مشکل وام ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، واکنش های به دلایل تصادف اتوبوس دانش آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور در این هفته نیز همچنان ادامه داشت و در ابتدا حمیدرضا حاجی بابایی با حضور در همایش یادواره شهدای شلمچه با بیان اینکه اردوی راهیان نور اجباری نیست، گفت: دانش‌آموزان ایران اسلامی عاشق راه شهدا، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری هستند. اردوهای راهیان نور به منظور رشد معنوی و بیمه کردن دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی طرح‌ریزی شده است.

شرط اعطای نمره عملی درس آمادگی دفاعی

همچنین ابراهیم سحرخیز معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در واکنش به اینکه بخشی از نمره عملی دانش آموزان دوم دبیرستانی شرکت در اردوی راهیان نور است در نشستی خبری اعلام کرد: نمره عملی دانش آموز مربوط به حضور در پادگانها و میدان تیر است نه اردوی راهیان نور. اردوی راهیان نور بازدید از جبهه های جنگ است و اگر نمره ای به دانش آموز برای حضور در این اردوها اختصاص داده شده غیر قانونی بوده و آموزش و پرورش هیچ بخشنامه ای در این حوزه نداشته است.

راه اندازی بیش از 6 هزار هنرستان در کشور

وی همچنین خبر از راه اندازی بیش از 6 هزار هنرستان در کشور داد و افزود: سال گذشته تعداد هنرستانها 5 هزار و 500 مورد بود که امسال به 6 هزار و 703 هنرستان افزایش یافته است که از این تعداد 2 هزار و 505 هنرستان مرتبط با رشته های فنی و حرفه ای و 4 هزار و 196 هنرستان در ارتباط با رشته های کار و دانش است.

اعتراض معلمان به حجم کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی

با اجرای نظام 6.3.3 و راه اندازی پایه ششم در مقطع ابتدایی، واکنش هایی از سوی معلمان و دانش آموزان نسبت به کتاب های جدیدالتالیف شده است و بسیاری از معلمان معتقدند که کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی هم برای دانش اموز سخت است و حجم آن نیز بسیار زیاد است.

در این زمینه محی الدین بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی پس از بازدید از نمایشگاه مطبوعات درباره این موضوع توضیح داد: اعتراضاتی را معلمان به حجم کتاب ریاضی ششم کرده اند که پس از بررسی بیشتر از سوی کارشناسان بازنگری در حجم کتاب ریاضی ششم ابتدایی برای سال آینده انجام می‌شود.

وی معتقد است: ریاضی پایه ششم با روشهای جدید آموزشی تدوین شده است و معلمان این پایه باید همزمان با گذراندن دوره های تخصصی، سی دی های آموزشی را نیز برای فراگیری نحوه تدریس تماشا کنند.

سوالات ترکیبی و چند گزینه ای جایگزین سوالات تشریحی می شود

سوالات امتحانی دانش آموزان از دیماه امسال به صورت ترکیبی از سوالات تشریحی، چهارگزینه ای و پاسخهای کوتاه است.

عبدالامیر عرفی با اعلام این خبر گفت: تحقیقات و ارزشیابی های صورت گرفته در دنیا نشان داده است که صرفاً برگزاری امتحانات با سوالات تشریحی منجر به افزایش اطلاعات دانش آموز نخواهد شد.

به گفته عرفی، از دیماه امسال به صورت آزمایشی سوالات امتحانی به صورت ترکیبی از سوالات تشریحی، چندگزینه ای، پاسخ صحیح و غلط است و از خرداد ماه 91 این طرح به صورت سراسری در امتحانات دانش آموزان اجرا می شود.

اعلام شرط صدور برچسب سرویس مدرسه برای خودروها

حوادث پی در پی برای حمل ونقل دانش آموزان و خطرات جبران ناپذیر سرویس مدارس ناایمن منجر به تصمیم گیری برای سرویس های مدارس از سوی مسوولان مربوطه به ویژه آموزش و پرورش شده است.

با تصمیم مسوولان آموزش و پرورش ،حمل و نقل شهرداری تهران،پلیس راهور و سازمان تاکسیرانی از این به بعد برای خودروهایی با بیش از 5 سال عمر، برچسب سرویس مدرسه صادر نمی شود.

به گفته ایمانی معاینه فنی، 5 ساله بودن خودرو، عدم سوء پیشینه رانندگان سرویس مدارس، عدم استفاده از مواد مخدر از اولویتهای آموزش و پرورش شهر تهران برای ایمنی سرویسهای مدارس است. هفته آینده قرار است جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان تاکسیرانی، معاونت حمل و نقل و ترافیک و آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شود و در صورتی که اعضا تصویب کنند، برچسب سرویس مدارس به خودروهای 6 ساله به شرط داشتن معاینه فنی داده می شود در غیر این صورت برای هیچ خودرویی برچسب سرویس مدرسه صادر نخواهد شد.

حل مشکل فارغ‌التحصیلان تربیت معلم

پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای استخدام مربیان پیش دبستانی و مشکلات ورودی های 88 تربیت معلم، این قانون از سوی رئیس جمهور این هفته به آموزش و پرورش ابلاغ شد و این وزارتخانه مجبور به اجرای آن است.

وزیر آموزش و پرورش در این زمینه توضیح داد: بر اساس این مصوبه، تمام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که متعهد دبیری کردیم و از بهمن‌ ماه، تحصیل را آغاز می‌کنند، به عنوان افرادی که در آموزش و پرورش می‌خواهند، فعالیت کنند، تعهد می‌سپارند. همچنین مشکل فارغ‌التحصیلان تربیت معلم حل شد؛ از اول گفته بودیم که کار خود را آغاز کنند و هر وقت قانون مصوب شد، روال اداری را انجام می‌دهیم ولی اگر کسی کار را آغاز نکرده است، پیگیری می‌کنیم.

به گفته حاجی‌بابایی بر اساس مصوبه مجلس و دولت، افرادی که از مربیان پپیش‌دبستانی یا خرید خدمات هستند و شرایط لازم را دارند، در آزمون آموزش و پرورش می‌توانند شرکت کنند.

نواختن زنگ استکبار ستیزی در مدارس سراسر کشور

آخرین خبر این هفته مربوط به آموزش و پرورش نواختن زود هنگام زنگ استکبار ستیزی به مناسبت 13 آبان بود. این زنگ با توجه به تقارن 13 آبان و تعطیلی عید غدیر از سوی وزیر آموزش و پرورش سه روز زودتر در تاریخ 10 آبان ماه در مدرسه شاهد حضرت معصومه (س) در منطقه 6 زده شد.

مذاکره با بانک مرکزی برای حل مشکل وام ازدواج

در این هفته همچنین اخبار مهمی برای جوانان در شرف ازدواج اعلام شد. در یکی دو ماه اخیر بسیاری از جوانان پس از مراجعه به بانک ها با مشکل کسری بودجه مواجه شده و موفق به دریافت وام ازدواج نشدند. وزارت ورزش و جوانان در این باره اعلام کرد با بانک مرکزی برای حل این مشکل وارد مذاکره می شود.

مسعود امینی مدیرکل دفتر ازدواج وزارت جوانان در این زمینه گفته بود: تسهیلات وام ازدواج در روزهای اول شروع خوبی داشت، اما هم اکنون بسیاری از بانکها با مشکل پرداخت وام ازدواج به جوانان مواجه شده اند که در هین رابطه درصدد برگزاری جلسه با مدیران بانک مرکزی برای حل این معضل جوانان هستیم. چرا که تا پایان مهر ماه یک میلیون و 385 هزار و 651 نفر درخواست وام ازدواج به بانکها داده شده که تنها 464 هزار و 662 نفر موفق به دریافت وام شده اند.

به گفته امینی، سامانه ازدواج 6 بانک ملی ایران، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران و تجارت به‌دلیل اختصاص 100 درصدی منابع قرض‌الحسنه به‌مصارف دیگر و خالی شدن موجودی مسدود شده است.

ارسال آیین نامه مراکز مشاوره ازدواج به دولت

آیین نامه مراکز مشاوره بالاخره پس از کش و قوس فراوان و بررسی های کارشناسی این هفته از سوی وزیر ورزش و جوانان تقدیم هیات دولت شد.

به گفته وزیر ورزش و جوانان، ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج برعهده معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است که امیدواریم پس از تصویب آیین نامه در هیئت دولت اقدامات لازم صورت می پذیرد. همچنین در آیین نامه مذکور تقسیم کار صورت پذیرفته و وظایف هر دستگاه که با این موضوع مرتبط است مشخص شده است.

برگزاری جشنواره ملی اوقات فراغت

از دیگر اخبار مهم حوزه جوانان برگزاری جشنواره اوقات فراغت و تقدیر از دستگاه های فعال در این حوزه است.

وحید موسی زاده مدیر کل طرح های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اعلام این خبر گفت: این جشنواره در گام نخست به صورت استانی تا قبل از آغاز ماه محرم برگزار می شود، اما جشنواره سراسری پس از پایان ماه محرم و صفر در دی ماه برگزار خواهد شد.