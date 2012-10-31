37 پایگاه اطفای حریق در کشور راه اندازی می شود

علیرضا اورنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: حفاظت از جنگل ها جزو وظایف اصلی ماست و یکی از مشکلات اصلی درحوزه جنگل ها و مراتع پدیده آتش سوزی است که هم عامل طبیعی وهم عامل انسانی دارد.
وی اظهارداشت: از پنج ایستگاه مرکزی پایگاه اطفای حریق، استان گلستان دومین پایگاهی است که درمنطقه شمالی کشور افتتاح می شود و اولین پایگاه اطفای حریق دوسال پیش در کرمانشاه راه اندازی شد.
وی عنوان کرد:هدف ما درمرحله اول پیشگیری و پیش آگاهی است وسعی کردیم پایگاه های اطفای حریق را به حداقل ترین امکانات از قبیل ماشین های آتش نشانی، هلی برد و استفاده ازپایگاه های هوایی که از وزارت دفاع گرفته شده و اجاره ای است مجهز کنیم.
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