37 پایگاه اطفای حریق در کشور راه اندازی می شود

علیرضا اورنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: حفاظت از جنگل ها جزو وظایف اصلی ماست و یکی از مشکلات اصلی درحوزه جنگل ها و مراتع پدیده آتش سوزی است که هم عامل طبیعی وهم عامل انسانی دارد.



وی اظهارداشت: از پنج ایستگاه مرکزی پایگاه اطفای حریق، استان گلستان دومین پایگاهی است که درمنطقه شمالی کشور افتتاح می شود و اولین پایگاه اطفای حریق دوسال پیش در کرمانشاه راه اندازی شد.

وی عنوان کرد:هدف ما درمرحله اول پیشگیری و پیش آگاهی است وسعی کردیم پایگاه های اطفای حریق را به حداقل ترین امکانات از قبیل ماشین های آتش نشانی، هلی برد و استفاده ازپایگاه های هوایی که از وزارت دفاع گرفته شده و اجاره ای است مجهز کنیم.

علی رضااورنگی ابراز داشت: نقش مردم موثرترین عامل را در پیشگیری از آتش سوزی درجنگل ها دارند و در حال حاضر حدود 15 هزار روستا در حاشیه جنگلهای شمالی و خارج از آن وجود دارد که بنا داریم بیشتر این روستاییان را با ارئه آموزش های لازم از طریق برگزاری کلا س را ارتقاء دهیم.

وی عنوان کرد: البته در نظر داریم تا میزان بهره برداری از جنگل ها به صفر برسد که متاسفانه همیشه در جنگل به ارزش های غیر اقتصادی جنگل پرداخته شده است و همیشه نگاه به جنگل به این منظور بوده که از چوب آن بهره برداری کنند.

اورنگی گفت: در قانون هم مجازات ها قابل توجهی برای تخریب جنگل ها و مراتع در نظر گرفته شده است.