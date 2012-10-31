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۱۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

اورنگی در گفتگو با مهر:

37 پایگاه اطفای حریق در کشور راه اندازی می شود

37 پایگاه اطفای حریق در کشور راه اندازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در نظر داریم 32پایگاه اطفای حریق فرعی و پنج پایگاه اصلی را در برنامه پنجم توسعه در کشور راه اندازی کنیم.

علیرضا اورنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: حفاظت از جنگل ها جزو وظایف اصلی ماست و یکی از مشکلات اصلی درحوزه جنگل ها و مراتع پدیده آتش سوزی است که هم عامل طبیعی وهم عامل انسانی  دارد.
 
وی اظهارداشت: از پنج ایستگاه مرکزی پایگاه اطفای حریق، استان گلستان دومین پایگاهی است که درمنطقه شمالی کشور افتتاح می شود و اولین پایگاه اطفای حریق دوسال پیش در کرمانشاه راه اندازی شد.

وی عنوان کرد:هدف ما درمرحله اول پیشگیری و پیش آگاهی است وسعی کردیم پایگاه های اطفای حریق را به حداقل ترین امکانات از قبیل ماشین های آتش نشانی، هلی برد و استفاده ازپایگاه های هوایی که از وزارت دفاع گرفته شده  و اجاره ای است مجهز کنیم.

علی رضااورنگی ابراز داشت: نقش مردم موثرترین عامل را در پیشگیری از آتش سوزی درجنگل ها دارند و در حال حاضر حدود 15 هزار روستا در حاشیه جنگلهای شمالی و خارج از آن  وجود دارد که بنا داریم  بیشتر این روستاییان را با ارئه آموزش های لازم از طریق  برگزاری کلا س  را ارتقاء دهیم.
 
وی عنوان کرد: البته در نظر داریم تا میزان بهره برداری از جنگل ها به صفر برسد که متاسفانه  همیشه در جنگل به ارزش های غیر اقتصادی جنگل پرداخته شده است و همیشه نگاه به جنگل به این منظور بوده که از چوب آن بهره برداری کنند.
 
اورنگی گفت: در قانون هم مجازات ها قابل توجهی  برای تخریب جنگل ها  و مراتع در نظر گرفته شده است.
کد مطلب 1733430

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