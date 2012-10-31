به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین عصر امروز در حاشیه امضای قرارداد صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو در پاسخ به سوال مهر در ارتباط با نحوه اختصاص منابع ارزی صندوق به پروژه های وزارت نیرو، گفت: تمام پروژه هایی که پذیرفته شد، صرفا برای بخش خصوصی است و امکان استفاده طرح های دولتی از منابع صندوق طبق قانون وجود ندارد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: تاکنون 13 پروژه نیروگاهی بخش خصوصی پذیرفته شده است که در آنها دولت سهم بالایی ندارد. به صورت کلی دولت می تواند در پروژه هایی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کنند، 20 درصد باشد.

فرزین ادامه داد: قرار است وزارت نیرو در قالب برنامه 5 ساله این وزارتخانه، پروژه ها را برای استفاده از منابع صندوق به بانک های عامل معرفی کند که پس از طی مراحل تایید، برای استفاده پروژه ها از تسهیلات صندوق توسعه کلی، مسدودی انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: وزیر نیرو به عنوان نماینده حوزه نیرو با صندوق توسعه ملی قرارداد امضاء کرده اند و در این زمینه ایشان باید پاسخگوی روند اجرای پروژه های حوزه نیرو باشند.

افزایش قیمت حامل های انرژی

سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در ارتباط با برخی مطالب عنوان شده در مورد توقف پرداخت یارانه های نقدی که در قالب فاز اول هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است، با تکذیب این موضوع درباره احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی، گفت: در این زمینه برخی پیشنهادات به ویژه برای بنزین وجود دارد که نهایی نیست و فعلا نرخ های موجود ادامه دارد.

فرزین با بیان اینکه برای تک نرخی شدن بنزین نیز برنامه ای در دست نیست پیرامون موضوع کسری بودجه دولت پس از اجرای فاز اول هدفمندی و پرداخت یارانه های 45 هزار و 500 تومانی، افزود: این برآورد صحیح نیست و تاکنون 1 ریال نیز کسری وجود نداشته است.

وی با اشاره به لزوم جبران بخشی از شکاف تفاوت نرخ حامل های انرژی در داخل و خارج کشور در زمان اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها، گفت: با جمع بندی دولت، این مسئله حل می شود.

نامه نگاری با بانک مرکزی

سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت، با اظهار امیدواری نسبت به دستیابی توافق با مجلس برای لایحه بودجه سال 92، درباره وضعیت تبدیل به ریال منابع ارزی صندوق در بازار، بیان داشت: طی سال گذشته، 2.5 میلیارد دلار به بانک کشاورزی و 700 میلیون دلار نیز به صندوق حمایت از توسعه کشاورزی به صورت ریالی تسهیلات پرداخت شد.

فرزین با اشاره به ارسال نامه ای به بانک مرکزی برای فروش منابع ارزی، تصریح کرد: تاکنون میزان منابع ارزی به ریال تبدیل شده صندوق در بازار مشخص نشده است. بانک مرکزی با اولویت بندی بخشی از درآمدهای فروش نفت و منابع ارزی را در بازار عرضه می کند.

وی با رد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه های نقدی، تاکید کرد: با این حال، دلیل مصوبه مجلس درباره برداشت از منابع صندوق برای پرداخت یارانه های نقدی را نمی دانم.