"فرهنگ حجاب و عفاف"، "عفاف پوشش اسلامی"، "حجاب برتر" و در نهایت "خوش‌حجابی"؛ الفاظ و عناوینی است که این روزها سوژه اصلی همایش‌ها، کنگره‌ها و مباحث روز مسئولان و دست‌‌اندرکاران فرهنگی نظام است.

گویی اهمیت موضوع حجاب به حدی است که علاوه بر سیاست‌گذاری پیرامون این قضیه، شاهد برپایی نمایشگاه‌هایی با عناوین متفاوت در این راستا هستیم که ارائه الگوهای جدید و کاربردی با رعایت اصل تطابق با فرهنگ ملی بومی همراه با تنوع و زیبایی را به همراه می‌آورند.

حال تا چه حد موفق عمل می‌کنیم، باید بود و دید. اما در حاشیه نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان(شاهرود) میزبانی این مهم را "نمایشگاه حریم ریحانه" عهده‌دار بود .

حجاب و عفاف موضوع نمایشگاه "حریم ریحانه"

نمایشگاه "حریم ریحانه" با موضوع حجاب و عفاف به منظور معرفی، ترویج و اشاعه فرهنگ، اعتقاد دینی و اسلامی و آنچه که زیور و زینت یک زن مسلمان است، در حاشیه نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان برپا شد.

فاطمه اعتماد که مسئولیت کمیته حجاب و عفاف این جشنواره و مسئولیت نمایشگاه "حریم ریحانه" را بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در هفته بصیرت و در فاصله زمانی بین دو عید بزرگ مسلمانان و در راستای تببین فرهنگ حجاب و پوشش زن مسلمان و افزایش بصیرت جوانان نسبت به مقوله حجاب، این نمایشگاه را دایر کردیم که خوشبختانه با استقبال خوب آنها روبرو شد.

فاطمه اعتماد با اشاره به اینکه "حجاب مصونیت است نه محدودیت" اضافه کرد: در این نمایشگاه پوسترهای متعددی از حجاب زنان دوران‌های مختلف تاریخی ایران به نمایش گذاشته شد تا جوانان ما بدانند که پوشیدگی و حجاب فقط برای اسلام نبوده و دیگر ادیان و اقوام نیز در تاریخ کشورمان، حجاب داشتند.

مسئول کمیته حجاب و عفاف جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان(شاهرود) تصریح کرد: در این نمایشگاه سعی داشتیم با ارائه پوسترهای حجاب در دوره‌های تاریخی قبل از اسلام، حجاب از دیدگاه اسلام و قرآن، هنرمندان و شاعران ایرانی را نشان دهیم.

امکانات و بودجه برای کار بهتر نداشتیم

اعتماد خاطرنشان کرد: اگر امکانات و بودجه کافی می‌داشتیم تا در کنار این نمایشگاه، برنامه‌های جانبی دیگری مانند میزگردهای تخصصی حجاب با حضور علمای اهل فن، انتشار بروشورها و ویژه‌نامه تخصصی حجاب و عفاف، برگزاری مسابقه 20 حدیث عفاف، برگزاری مسابقه پیام کوتاه عفاف و ... برگزار می‌کردیم، قطعا راضی‌تر بودم.

وی یادآور شد: از دیگر برنامه‌های جانبی این نمایشگاه، کارگاه آموزشی با حضور خواهران محجبه بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود در مدت سه روز برپایی نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان(شاهرود) بود که در آن ضمن ایجاد فضای مناسب برای مباحث آموزشی پیرامون حجاب و عفاف، به پرسش‌های شرکت‌کنندگان در حد مقدورات پاسخ داده می‌شد.

مسئول کمیته حجاب و عفاف جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان(شاهرود) اظهار داشت: امیدواریم این نمایشگاه در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و ترغیب جوانان به استفاده از آن، آشنایی جوانان با فلسفه عفاف و تاریخچه آن در تمدن‌ها و ادیان جهان و ارایه الگوی مناسب حجاب و اصالت بخشی به فرهنگ عفاف، موفق بوده باشد.

بررسی حجاب در ایران به روایت "حریم ریحانه"

اعتماد اضافه کرد: متون و تصاویر موجود در این نمایشگاه در مورد پوشش زن ایران، حاکی از این حقیقت است که از دوره پیش از پارسیان، عفت در میان زنان ایرانی وجود داشته است.

مسئول کمیته حجاب و عفاف جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان(شاهرود) گفت: در بخش دیگری از این نمایشگاه سخن شخصیت‌هایی از سراسر جهان در مورد عفاف و پاکدامنی را مطرح کرده و مهم بودن عفت در جهان را می‌رساند و نشانگر آن است که عفاف، حیا و پاکدامنی صرف‌نظر از ملیّت، دین، شغل و ... مورد تأیید همگان است.

وی تصریح کرد: پوستر اشعار عرفانی شعرای بزرگ ایرانی بخش دیگری از این نمایشگاه بود که همگی نمایانگر این واقعیت هستند که محبوب و معشوق همواره در پرده و حجاب است و امکان ندارد که محبوب در دسترس و بدون حجاب باشد.

مسئول کمیته حجاب و عفاف نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان(شاهرود) ادامه داد: در بخش دیگری از نمایشگاه احادیث و آیاتی از قرآن کریم در مورد حجاب و عفاف در اسلام، از ابتدای خلقت آدم و حوا، نیز مورداستفاده قرار گرفت و برخی آیات و احادیث که هم زن مخاطب آن است و هم مرد و در مورد ابعاد مختلف عفاف و حجاب است را ارائه داده بودیم.

معرفی مدل‌های جدید حجاب ایرانی در نمایشگاه حجاب و عفاف شاهرود

اعتماد تصریح کرد: در این نمایشگاه همچنین سعی کردیم "حجاب آسان" شامل معرفی مدل‌های جدید حجاب ایرانی که ضمن رعایت حدود کامل پوشش اسلامی، استفاده از آن آسان‌تر خواهد بود را معرفی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز همه ما شاهد مقاومت و ایستادگی زنان مسلمان کشورهای غربی در برابر انواع محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها هستیم و این یعنی گشودن جبهه جدیدی علیه استکبار جهانی با محور پیام و دستور قرآن کریم مبنی بر لزوم عفاف و حجاب که تعدادی از تصاویر این نمایشگاه با استفاده از مستندات موجود، به این موضوع پرداخته است.

مسئول کمیته حجاب و عفاف نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان(شاهرود) در خاتمه اظهار داشت: این نمایشگاه با همکاری خواهران محجبه کانون بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود ایجاد شد و امیدوارم مردم و بویژه جوانانی که از نمایشگاه بازدید کردند تاثیر مثبتی از آن گرفته باشند.

گزارش از عباسعلی حسین پور