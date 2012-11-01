ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 30 درصد افزایش یافت

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد 36 هزار و 975 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 94 هزار و هشت میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با 30 درصد افزایش به 94 هزار و 8 میلیون ریال رسید.

وی ادامه داد: در پایان این هفته شرکت های ذوب آهن اصفهان، پالایش نفت تبریز،پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه، پتروشیمی کرمانشاه، بانک ملت، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های سرمایه گذاری ملت، فولاد مبارکه، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، پتروشیمی کرمانشاه، فرآوری مواد معدنی، کالسیمین، پالایش نفت، تبریز، ذوب آهن اصفهان و نفت و گاز پارسیان بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های پالایش نفت بندرعباس پتروشیمی کرمانشاه، سرمایه گذاری غدیر، سرمایه گذاری صندق بازنشستگی و ذوب آهن اصفهان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در این هفته تعداد 72کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شده است.