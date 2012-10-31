دانش آموزان سادات ناحیه یک اراک تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی عصر چهارشنبه در این مراسم که در کانون فرهنگی، تربیتی امام خمینی (ره) اراک گفت: عید غدیر عید بزرگ شیعیان و فرصت طلایی برای ترویج فرهنگ علوی در جامعه است.

سیف الله کریم زاده افزود: باید با ترویج فرهنگ علوی و آشنایی نسل جوان با آن، جوانمردی، گذشت و کمک به هم نوعان را که از خصایص ویژه امام اول شیعیان است در جامعه رواج داد.

وی با بیان این که هیجدهم ذی الحجه، یادآور روز بسیار مهمی در تاریخ است گفت: در این روز رسول خدا (ص) پس از انجام حج در سال دهم هجری و بهنگام مراجعت به مدینه، مردم را در وادی 'غدیر' فراخواند و به فرمان خدا حضرت علی (ع) را به امامت و ولایت بر امت معرفی کردند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: سادات در جامعه از جایگاه و ارزش بسیار بالایی برخوردارند و همه باید به این قشر احترام بگذارند.

