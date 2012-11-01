رفع مشکل آب گرفتگی در شهر قزوین نیازمند همکاری مردم است

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت آب گرفتگی شهر قزوین پس از بارندگی های اخیر اظهارداشت: برای شهر قزوین طرح جامع هدایت آبهای سطحی در محیط GIS تهیه شده که تمام شهر و محیط های اطراف آن در این طرح دیده شد و بر اساس بودجه و توانایی شهرداری هر ساله بخشی از این طرح اجرایی می شود.

وی افزود: کانال هدایت آب‌های سطحی در محور اتوبان، در شمال پونک در سال 88 اجرا شده و محور غرب باهنر در سال جاری به اجرا درآمده و بر اساس این طرح پروژه های زیادی برای یک دوره بازگشت 25 ساله مصوب شده است.

شهردار قزوین گفت: بسیاری از تاسیسات موجود نیاز به اصلاح دارند و اگر تمام شبکه های شهری مورد استفاده قرار گیرد می توانیم روان آب‌های با بازگشت 25 ساله را پاسخگو باشیم و اگر در این زمان اتفاقات دیگری همچون بازگشت آب 50 یا 100ساله اتفاق بیفتد این شبکه پاسخگو نیست.

این مسئول تصریح کرد: این نوع بارش ها که به صورت سیلاب روان می‌شود در همه شهرهای ایران آسیب رسان است و هیچ شهری در کشور قادر به مهار آن نیست.

نصرتی بیان کرد: بررسی وضعیت گذشته قزوین نشان می دهد در دهه گذشته بارش های رگباری کمتر داشته ایم و تمام چاه های جذبی در مرکز شهر جوابگوی جذب این میزان بارش را داشته اند.

شهردار قزوین بیان کرد: در روزهای سوم و پنجم آبان ماه امسال در پی بارش باران به میزان 21 میلیمتر در20 دقیقه شاهد آب گرفتگی در مناطقی از شهر بودیم که با تلاش ماموران شهرداری و سایر نیروهای امدادی نسبت به رفع آن اقدام شد.

روان آبها باید مدیریت شود

وی افزود: در سال 89 مقدار 353 میلیمتر و در سال جاری نیز 358 میلیمتر بارش داشتیم و از آنجا که قزوین شهر کم آبی است باید بتوانیم ضمن هدایت این نعمت الهی از آن بهره برداری کنیم.

نصرتی تصریح کرد: تصمیم داریم در ستاد بحران استان این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم تا استفاده از این میزان بارش در دستور کار استان قرار گیرد و حداکثر بهره برداری از این بارش ها صورت گیرد.

شهردار قزوین اظهارداشت: شبکه آب و فاضلاب شهری فقط برای هدایت فاضلاب خانگی طراحی و اجرا شده و به هیچ عنوان نباید آب باران منازل به داخل آن هدایت شود زیرا مشکل ساز می شود.

نصرتی گفت: لوله های فاضلاب با قطر250 میلیمتر با تمام ظرفیت فقط می تواند حجم فاضلاب را منتقل کند که متاسفانه بسیاری از منازل آب باران حیاط و پشت بام های خود را به این شبکه هدایت کرده اند که بخشی از آب گرفتگی ناشی از این مسائل است.

شهردار قزوین بیان کرد: شهروندان نباید آب باران را به داخل آب فاضلاب هدایت کنند بلکه باید آب باران را به چاه های قدیمی سرریز کنند تا شاهد این گونه مشکلات در بارش های شدید نباشیم.

این مسئول افزود: سازمان نظام مهندسی هم باید این موضوع را جدی بگیرد و با نظارت کامل اجازه ندهد آب های روان منازل مسکونی جذب آب فاضلاب شود.

وی همکاری دستگاه های اجرایی و ستاد مدیریت بحران را در حل اساسی این مشکل مهم ارزیابی کرد و گفت: باید با همکاری استانداری برای حضور پررنگ دستگاه های اجرایی در زمان بحران تاکید شود تا با تخصیص اعتبار لازم و برنامه ریزی مناسب بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم.

شهردار قزوین افزود: یکی از موضوعات مهم دیگر که در جلوگیری از آب گرفتگی شهر قزوین تاثیر دارد هدایت آبهای سطحی منطقه شمال اتوبان است که نباید وارد شهر شود.

نصرتی اظهارداشت: بارندگی های شدید منطقه بالای اتوبان تهدیدی جدی برای داخل شهر تلقی می شود لذا باید تمهیدات لازم صورت گیرد که این آب هدایت شود که در این راستا هفته آینده در جلسه ای با حضور مسئولان استانداری و ستاد بحران طرح های بلند مدت پیشگیری را مطرح خواهیم کرد.

شهردار قزوین با تاکید بر خارج کردن مسیر سیلاب از داخل شهر بیان کرد: در گذشته وجود باغستان‌ها باعث می‌شد سیلاب به داخل شهر وارد نشود اما اکنون این ظرفیت با توجه به ساخت و سازهای متعدد و مسدود شدن مسیرهای هدایت آب به باغستانها دیگر وجود ندارد و آب جاری شده در زمان بارش ها محلی برای خروج ندارد و وارد شهر می شود.

نصرتی در پایان از عموم شهروندان و مسئولان دستگاههای اجرایی خواست با همکاری با شهرداری زمینه اجرای طرح های عمرانی برای پیشگیری از آب گرفتگی در بلندمدت را فراهم کنند.