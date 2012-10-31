محمد حاج آقامیر عصر امروز چهارشنبه ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تصریح کرد: سازمان ورزش شهرداری با بکارگیری ظرفیت های مردمی و ایجاد 374 محله در شهر تهران این امکان را به وجود آورده است که با بکارگیری گروههایی از داوطلبین، پیشکسوتان و قهرمانان رشته های مختلف ورزشی، امکانات ورزش به آسانی قابل دسترس عموم در سطح محلات تهران قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با ظرفیت سازی لازم و بکارگیری آحاد مردم توانسته ایم ورزش را در سبد خانوار شهروندان قرار بدهیم. یعنی نگاه خانواده را به سمت ورزش نیز معطوف کرده ایم. با نگاه گذشته و توجه به بازیهای بومی محلی و مجازی بدنبال این هستیم که رضایتمندی همه علاقه مندان ورزشی را مهیا کنیم.

وی ادامه داد: 28 رشته ورزشی اعم از رشته های توپی و انفرادی در شهرداری فعالیت می کنند. با کمک فدراسیونها، این ورزشها در حال توسعه هستند. عموم روسای انجمن های ما اکثرا از نواب رئیس های فدراسیونها یا پیشکسوتان و قهرمانان هستند.

آقامیر با بیان اینکه توجه ویژه ای به ورزش بانوان در تهران داریم تصریح کرد: 60 مجموعه خاص به بانوان تخصیص یافته است. ضمن اینکه چندین پارک و استخر بانوان هم داریم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از روند حرکتی ورزشهای همگانی رضایت دارید یا خیر تصریح کرد: در کل کار خود را انجام دادیم و شهرداری در حد مطلوبی برای شهروندان فضای مناسب ایجاد کرده است.