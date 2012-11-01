موافقت هندوستان برای بازگشت شیر ایرانی/ مرگ پلنگ پس از حمله به محیط بان دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

مذاکرات جدید با عراق برای حل مشکل ریزگردها

چهارشنبه هفته جاری رئیس سازمان محیط زیست از مذاکرات جدید با مسئولان عراقی برای حل مشکل ریزگردها خبر داد.

محمد جواد محمدی زاده با بیان این مطلب افزود: در سفر اخیر به عراق در کنار مذاکراتی که در خصوص کنوانسیون بازل و ورود عراق به این کنوانسیون انجام می شود در خصوص ریزگردها هم سعی می کنیم به توافقات جدیدی برای آغاز کار مهار ریزگردها در عراق برسیم .

به گفته وی، در حال حاضر برای مهار ریزگردها در کشور عراق قرادادهای متعدد بسته، مطالعات جامعی انجام و شرکت ها زیادی تجهیز شده اند و تقریبا تمام موانع از میان برداشته شده است.

محمدی زاده اظهار داشت: مشکل اصلی ریزگرد ها در کشور ما در حال حاضر کشورهایی مانند عراق، سوریه، اردن و عربستان سعودی است که براساس رایزنی های که داشته ایم در کشورهای مثل امارات، کویت، قطر و ترکیه که مانند کشور ما از این ریزگردها متاثر هستند و آسیب می بینند طرحی تهیه شده است.

بهره ‌برداری از محصولات فرعی جریان تخریب در جنگلهای زاگرس را پرشتاب می کند

در این روز یک فعال محیط زیست گفت: بهره برداری محصولات فرعی نه تنها باعث تشدید ضعف فیزیولوژیکی و اثرات سوء بر روی درخت بنه می شود، بلکه برخلاف ادعاهای موافقان و مدافعان در شرایط بحرانی حاکم بر جنگل های زاگرس مرکزی، حتی از نظر اقتصادی و درآمدزایی هم این کار فاقد توجیه است.

هومان خاکپور با بیان این مطلب افزود: هرچند که بهره برداری های سنتی از محصولات فرعی یا غیر چوبی مانند صمغ ها، مان ها، میوه ها و گال ها در جنگل های گستره زاگرس از گذشته کم و بیش رایج و مرسوم بوده است؛ اما بدون شک در هیچ زمانی چون امروز، این رویشگاه های جنگلی راهبردی در کشور، این گونه شکننده و با تهدیدهای طبیعی مثل تغییر اقلیم و خشکسالی های سال های اخیر و تهدیدهای انسان ساز از قبیل زراعت در زیراشکوب، چرای مفرط دام، قطع جنگل، طغیان آفات و بیماری ها، آتش سوزی ها، ریزگردها، رها سازی زباله و پروژه های عمرانی مخرب مواجه نبوده اند.

سرعت برنامه های موثر برای نجات دریاچه ارومیه کند است

همچنین عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در این روز با تأکید بر اینکه سرعت انجام اقدامات در زمینه احیای دریاچه کند است، گفت: به دلیل بحران دریاچه ارومیه، ارائه گزارش عملکرد وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

مهرداد بائوج لاهوتی اظهار داشت: وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی احیای دریاچه ارومیه باید یک بررسی ویژه درباره علل خشک ‌شدن این دریاچه داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان متوسط بارندگی در کشور ما کم نشده است، افزود: در حال حاضر ما منتظر آخرین ارزیابی ‌های وزارت نیرو از دریاچه ارومیه هستیم زیرا پیشنهادهای آنها می‌ تواند پیشنهادات کارشناسی باشد.

وی با بیان اینکه مشکل خشک شدن دریاچه ارومیه معضلی ملی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه از تبعات منفی خشک شدن این دریاچه دامنه‌ گسترده ‌ای از اطراف دریاچه متأثر می ‌شود، لذا باید برای احیای آن از ظرفیت ‌های موجود به شکل مطلوب استفاده کرد.

مرگ پلنگ پس از حمله به محیط بان دماوند

سه شنبه این هفته رئیس اداره محیط زیست دماوند درباره حادثه روز دوشنبه که به تلف شدن یک قلاده پلنگ منجر شد، گفت: استفاده از ماده بیهوش کننده شرایط خاصی دارد که ما در حال بررسی این موضوع بودیم که این حیوان به سمت ما حمله ور شد.

عباس میرزا کریمی که در این حادثه از ناحیه صورت، دست و پا زخمی شده و اکنون در بیمارستانی در شهر تهران بستری است، گفت: بر اساس تجارب به دست آمده پلنگ، به ندرت به انسان حمله می کند.

وی افزود: اگر مردم محله این حیوان را عصبانی نمی کردند، هرگز به کسی حمله نمی کرد.

جبیر در لیست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت نیست

در این روز مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست گفت: در حال حاضر براساس ارزیابی اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست جبیر در هیچ یک از رده های حفاظتی و لیست قرمز این نهاد بین المللی قرار ندارد.

حسین محمدی با بیان این مطلب افزود: براساس سرشماری صورت گرفته طی پنج سال اخیر در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در بیش از ده استان جنوبی ، شرقی و مرکزی کشورمان در حال حاضر جمعیتی حدود 2 هزار و 500 رأس جبیر در این مناطق زیست می کنند.

به گفته وی، در این سال ها جمعیت جبیر روند نزولی نداشته و برآورد می شود حداقل 500 راس دیگر از این حیوان در زیستگاهها و مناطق آزاد حضور داشته باشند و به عنوان جمعیت های موثر و در ارتباط با جمعیت های موجود در مناطق حفاظت شده باشند .

کمک 135 میلیون دلاری سازمان ملل برای رفع چالشهای زیست محیطی



دوشنبه این هفته رئیس سازمان محیط زیست با حضور در غرفه مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با اشاره به تخصیص 135 میلیون دلار کمک برنامه توسعه و عمران ملل متحد برای حل مشکلات محیط زیست در ایران از جمله دریاچه ارومیه گفت: این کمکها برای رفع چالشهای زیست محیطی از جمله احیاء دریاچه ارومیه مثبت است اما کافی نیست.

محمد جواد محمدی زاده افزود: از اینکه مسائل و چالش های زیست محیطی به خوبی در مجامع بین المللی منتقل شده و سازمان ملل پروتکل ها و کنوانسیونهای مربوطه اطلاعات کافی در خصوص مسائل و چالش های زیست محیطی ایران را دارند خیلی خوشحالیم.

به گفته وی، قطعا انتقال این اطلاعات منجر به جلب توجه آنها و اختصاص منابعی از سوی آنها برای رفع این چالش ها شده است.

وی افزود: اما از آنجایی که برای احیاء دریاچه ارومیه اقدامات گوناگونی باید انجام شود که اصلی ترین آنها انتقال آب از دیگر حوزه های آبریز در کشور است به بودجه بسیار زیادی احتیاج داریم. رقم 135 میلیون دلار کمک سازمان ملل که بخشی از آن به احیاء دریاچه ارومیه اختصاص داده می شود برای تمام این اقدامات کافی نیست اما می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.

اجرای کند طرح‌ احیای دریاچه ارومیه/ وجود چاه‌های غیرمجاز در اطراف دریاچه



در این روز عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه طرحهای احیای دریاچه ارومیه به کندی در حال اجراست گفت: خروج دریاچه ارومیه از شرایط بحرانی باید از مهمترین اولویت‌های اجرایی دولت قرار گیرد.

کمال الدین پیرموذن با اشاره به بررسی مشکلات دریاچه ارومیه در نشست فراکسیون محیط ‌زیست مجلس، افزود:‌ دولت باید با تأمین اعتبارت، اختصاص آب از طریق رودخانه ارس و تعطیل کردن چاه‌ های غیرمجاز، تبدیل کاربری و تغییر تکنولوژی کشاورزی در منطقه برای نجات این دریاچه قدم بردارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بارندگی‌های اخیر تاثیری بر دریاچه ارومیه نداشته است، بر افزایش مشارکت های مردمی در اجرای پروژه نجات دریاچه ارومیه تاکید کرد و گفت: اجرای طرح های بزرگی همچون انتقال آب میان حوزه ای با توجه به شرایط خاص فنی پروژه ها و توپوگرافی اطراف دریاچه زمانبر است که به همین منظور باید در خصوص طرح های کوتاه مدت نظیر مدیریت و صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی اقدامات سریعی صورت گیرد.

یوزهای ایران در نشنال جئوگرافیک

یکشنبه هفته جاری مدیر انجمن یوزپلنگ ایرانی گفت: ماهنامه نشنال جئوگرافیک آخرین شماره خود در نوامبر ۲۰۱۲ را به انتشار مقاله ای درباره یوزپلنگ اختصاص داده است.

مرتضی اسلامی با بیان این مطلب افزود: در این شماره که برای نخستین بار تصاویری زیبا از یوزپلنگ آسیایی را نیز منتشر می کندد، به بیان وضعیت یوزها در آفریقا و همچنین ایران به عنوان تنها سنگرگاه این جانور در آسیا می پردازد.

به گفته وی، برای انتشار این مقاله، بیش از یک سال دوربین های حرفه ای فرانس لانتینگ که از شناخته شده ترین عکاسان این مؤسسه در دنیاست، در مناطق دره انجیر، کویر و نای بندان نصب شد تا بتواند تصاویری زیبا از این گونه به دنیا نشان دهد.

سفر استان به استان نمایشگاه حیوان آزاری ادامه دارد

در این روز مدیر انجمن دیده بان حقوق حیوانات از ادامه برگزاری نمایشگاه های حیوان آزاری در استان های کشور خبر داد.

شهرام امیری شریفی با بیان این مطلب افزود: مدتی است نمایشگاهی که نام خود را انسان، حیوان و طبیعت گذاشته است، با گردش آزادانه در کشور صحنه هایی را به نمایش می گذارد که بدآموزی بسیاری برای مردم محلی و کودکان دارد.

به گفته وی، این نمایشگاه که صحنه های زننده اسارت غیر قابل توجیه حیوانات در قفس های تنگ و بد رفتاری با حیوان اسیر را به نمایش می گذارد، در آخرین سفر شهر سنندج را برای نمایش انتخاب کرد.

نبود سند کم کاری محیط زیست در حفظ مناطق 4 گانه را توجیه نمی‌کند



روز یکشنبه معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها با بیان اینکه سازمان محیط زیست به عنوان قائم مقام این سازمان در دادگاه تلقی می شود گفت: مسئولان این سازمان می خواهند کم کاری خود در حفظ اراضی 4 گانه را با بهانه نبودن اسناد این اراضی به نام محیط زیست توجیه کنند.

محمد تقی عموزاده با بیان این مطلب افزود: بر اساس ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص طرح دعوی بر علیه متجاوزان و متصرفان عرصه های 4 گانه تحت حفاظت این سازمان قائم مقام سازمان جنگل ها محسوب می شود و می تواند به عنوان مدعی العموم ونه شخص ثالث در دادگاه تلقی می شود.

به گفته وی ، شاید در حدود 15 سال پیش دادگاهها به دلیل اینکه در جریان این موضوع نبودند سازمان محیط زیست را به عنوان شخص ثالث تلقی می کردند اما در حال حاضر در هیچ یک ازشعبات این اتفاق نمی افتد.

عموزاده اظهار داشت: اما با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال و باهمکاری سازمان جنگلها و مراتع ، قوه قضاییه ، دیوان محاسبات مجلس، وزارت اطلاعات ، سازمان بازرسی و نیروی انتنظامی ، در اراضی 4 گانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست این سازمان مدعی العموم محسوب می شود و حق شکایت علیه زمین خوران را دارد.

موافقت محیط زیست هندوستان برای انتقال شیر ایرانی به کشور

در اولین روز از هفته جاری معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست از توافق وزیر محیط زیست و جنگلهای هندوستان برای انتقال شیر ایرانی به کشور خبر داد.

علی اصغر محمدی فاضل با بیان این مطلب افزود: در مذاکرات اخیر رئیس سازمان محیط زیست با وزیرمحیط زیست و جنگلهای هندوستان در اجلاس تنوع زیستی که در این کشور برگزار شد علاقمندی ایران برای انتقال شیرایرانی به کشوربرای تکثیر در اسارت مجدداً مطرح شد که طرف هندی هم موافقت های ضمنی و نظر مساعد خود را اعلام کرد.

به گفته وی، با توجه به جمعیت خوب تکثیرشده شیر ایرانی در هندوستان آنها آمادگی لازم برای انتقال شیر ایرانی به کشور را دارند. با این وجود تصمیم گیری نهایی در این خصوص به بررسی های کارشناسی از طریق اتحادیه جهانی حفاظت محول شد.

بودجه طرح مبارزه باریزگردها نیازی به تصویب مجلس ندارد

روز جمعه هفته گذشته عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه طرح ملی گرد و غبار نیاز به قانونگذاری ندارد، گفت: دولت می بایست با تخصیص اعتبارات لازم برای مقابله با ریزگردها و علل آن کار کارشناسی انجام دهد و نمایندگان مجلس نیز می توانند در این زمینه کمک کنند.

مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرحی با عنوان گرد و غبار هنوز در کمیسیون های مربوطه در مجلس مطرح نشده است، اظهار داشت: ما احساس می کنیم که طرح مقابله با گرد و غبار نیاز به قانون گذاری ندارد و دولت می تواند با اختصاص بودجه برای مقابله با این پدیده اقدام کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته رئیس سازمان محیط زیست گزارشی را مبنی بر عملکرد سازمان محیط زیست به صورت جامع در مجلس ارائه داد اما به اعتقاد بنده قرار نیست که هر طرحی به قانون تبدیل شود.