به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی در نشست بعد از دیدار تیمش مقابل راهآهن شهرری در گفتگو با خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط این تیم اصفهانی اظهار داشت: باید بگویم در این مدتی که سکان هدایت ذوبآهن را برعهده گرفتم این تیم سیر تکاملی را پیشرو داشته و بازی خوبی مقابل تیم راهآهن از خود به نمایش گذاشتیم.
وی ادامه داد: در بازی امروز مقابل تیمی به میدان رفتیم که با کادر فنی و بازیکنان خوب که چند سالی در کنار هم بودهاند و باید بگویم امروز بازی سختی داشتیم و از تماشاگران متشکرم که از تیم ما حمایت کردند.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان تصریح کرد: ما 8،9 ضعف داریم که باید در تمرینات ضعفها را پوشش دهیم و خبرنگاران نیز میتوانند ضعفهای ما را معرفی کنند تا آنها را پوشش دهیم.
وی اضافه کرد: تیم به درصد خوبی از آمادگی رسیده و ما باید فاصله دفاع تا خط حمله که 80 متر است را به 40 متر برسانیم؛ در بازی امروز ما حدادیفر را در پست هافبک دفاعی گماردیم و در بین نیمفصل با جذب چند بازیکن میتوانیم شرایط تیم را بهبود دهیم و بهتر شویم.
کاظمی گفت: به شما اطمینان میدهیم که در دور برگشت و بدون احتساب نتایج مسابقات در نیمفصل اول تیم را جزء 6 تیم اول میکنم و اگر ما در 3 بازی قبلی خود موقعیتها را تبدیل به گل میکردیم، اکنون 7 امتیاز بیشتر داشتیم.
وی با اشاره به عدم گلزنی بازیکنان ذوبآهن در بازیهای اخیر تصریح کرد: دو فاکتور اعتماد به نفس و خودباوری را باید در بین بازیکنان ایجاد کنیم تا بازیکنان موقعیتهای خود را تبدیل به گل کنند.
سرمربی ذوبآهن در پاسخ به این سئوال که آیا با وجود مشکلات مالی امکان جذب بازیکن وجود دارد، یا خیر اضافه کرد: من در ابتدا با این شرط آمدم که هیات مدیره از ما حمایت کنند و آنها قول دادند 7،8 بازیکن را به تیم اضافه کنم چون این تیم از نظر بازیکن فقیر است و بازیکنان آنچنانی ندارد.
دیدار تیمهای ذوبآهن اصفهان و راهآهن شهر ری در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
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