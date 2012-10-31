"روی نی بندی" از شاهرود به دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر بسیج معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اعتماد عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل بسیج هنرمندان شاهرود، ضمن اشاره به اینکه نمایش "روی نی‌بندی" به دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر بسیج معرفی شد گفت: این نمایش برای بازیبنی نهایی به منظور حضور در جشنواره سراسری تئاتر بسیج، به دبیرخانه مرکزی جشنواره معرفی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: این نمایش به نوشته‌ جمشید خانیان و کارگردانی و بازیگری مهدی بانی در نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان اجرا شد.

مدیر کانون بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود اضافه کرد: این نمایش یک کار متفاوتی بود و یک بازیگر بیشتر نداشت و این بازیگر بجای تمام نقش‌ها صحبت می‌کرد که به نوبه خود جالب بود.

اعتماد با بیان اینکه هنر ابزار مهم و تأثیرگزاری در تعمیق و تسهیل آموزه‌های دینی و اخلاقی است، تصریح کرد:‌ گاها تأثیر یک تئاتر از هزار کلمه بیشتر است و یک صحنه تئاتر می‌تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد.

وی در پایان تاکید کرد: هنرمندان بسیجی باید تمام تلاش خود را در این راستا انجام دهند و ما هم موظف هستیم از این هنرمندان پشتیبانی کنیم.