رسیدگی 774 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی دامغان

حسین سعدالدین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه تعداد 776 فقره پرونده وارد اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان شد، تصریح کرد: از این تعداد پرونده وارده 774 فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده و دو پرونده دیگر نیز در حال طی شدن مراحل قانونی است.

وی یادآور شد: میزان محکومیت پرونده های رسیدگی شده از سوی شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان طی هفت ماهه نخست سالجاری یک میلیارد و 364 میلیون و 885 هزار و 396 ریال بوده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: در طی هفت ماهه نخست سالجاری 525 میلیون و 963 هزار و 632 ریال جرایم وصول شده است.

وی به تعداد پرونده های وارده در اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان از ابتدای سال تا پایان مهرماه اشاره داشت و افزود: از این تعداد پرونده وارده 217 فقره پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان، سه فقره پرونده دیگر مربوط به اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان، 9 فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و 550 فقره پرونده دیگر را تخلفات کالا و خدمات تشکیل داده است.

سعدالدین در پایان خاطرنشان کرد: اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان در تلاش است با جدیت بیشتر در رسیدگی به پرونده ها نقش خود را ایفا کند.