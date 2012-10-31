به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی امروز چهارشنبه در درس خارج خود در مسجد اعظم قم، سالروز میلاد امام هادی (علیه السلام) و عید سعید غدیر را تبریک گفت و افزود: امیدواریم در سایه عنایات اهل بیت عصمت و طهارت (علیه السلام) بتوانیم وظایف سنگینی که در این عصر و زمان در برابر اسلام و مسلمانان داریم را به بهترین شکل ممکن جامه عمل بپوشانیم.
وی با اشاره به روایتی از امام هادی (علیه السلام) صبر در برابر مصائب و بلایا را دارای اجر و فضیلت بسیار دانست و اظهار داشت: چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا آمیخته با دشواری ها و مصائب است و مهم این است که در برابر این دشواری ها تحمل داشته باشیم و صبر پیشه کنیم. تا بتوانیم راه حل پیدا نماییم.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه با محکوم کردن کشتار مردم میانمار از سوی بودائیان متعصب، افزود: این حادثه تبدیل به مصیبت عجیبی برای مسلمانان شده است، جمعیتی بودائی متعصب و نادان به جان مسلمانان افتاده و خانه های آنها را خراب می کنند و آنها را می کشند.
وی سکوت جامعه اسلامی و بین المللی در برابر کشتار مسلمانان میانمار را محکوم کرد و با طرح این سؤال که چرا جهان اسلام و سازمان کنفرانس اسلامی جلسه تشکیل نمیدهند، افزود: چرا اتحادیه عرب برای رسیدگی به این وضعیت کاری نمیکند، اینها تنها بلد هستند به سوریه لشکرکشی کنند و با تجهیز تروریستها مردم این کشور را بکشند. و شهرهایشان را ویران کنند.
آیت الله مکارم افزود: به جای این همه هزینه ای که در سوریه کردند و البته به جایی هم نخواهند رسید به فکر مردم میانمار باشند.
وی با بیان این که بودائیها متعصب هم از وهابیون آدمکشی را یاد گرفتهاند، افزود: جامعه جهانی چرا در قبال این مسئله خاموش و ساکت است، اگر یک نفر از خودشان جراحتی به آنها برسد، فریادشان بلند میشود.
این مرجع تقلید شیعیان خواستار اقدام سازمان ملل و اعزام نمایندگی به میانمار شد و اضافه کرد: باید افرادی را بفرستند و تهدید کنند اگر این کار صورت گیرد قطعا آنها از تعرض و کشتار مسلمانان دست خواهند کشید.
برخی کشورها اسلامی دست در دست اسرائیل و آمریکا گذاشته تا سوریه را ویران کنند
وی همچنین به تحولات سوریه اشاره کرد و یادآورشد: برخی کشورها اسلامی از جمله قطر، عربستان و ترکیه دست در دست اسرائیل و آمریکا گذاشته تا سوریه را ویران کنند سپس میخواهند بر مردم آنها حکومت کنند و البته انتظار دارند مردم هم آنها را بپذیرند.
آیت الله مکارم خطاب به دولتمردان این کشورها ابراز داشت: بیاید صلح و ثبات در منطقه و سوریه ایجاد کنید و خواسته مردم سوریه را معیار و ملاک قرار دهید و به فکر مسلمانان میانمار باشید.
وی افزود: امیدواریم خداوند عقل، ایمان و هوش و ذکاوتی بدهد که به جای این که به جان هم بیفتیم به فکر مسلمانان جهان باشیم و به برکت اعیاد اسلامی و عید غدیر دست دشمنان از تمام ممالک اسلامی کوتاه شود.
آیتالله مکارم شیرازی:
سازمانهای بینالمللی و اسلامی جلوی کشتار مسلمانان میانمار را بگیرند
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید سکوت جامعه اسلامی و بین المللی در برابر کشتار مسلمانان میانمار را محکوم کرد و گفت: چرا اتحادیه عرب برای رسیدگی به این وضعیت کاری نمیکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی امروز چهارشنبه در درس خارج خود در مسجد اعظم قم، سالروز میلاد امام هادی (علیه السلام) و عید سعید غدیر را تبریک گفت و افزود: امیدواریم در سایه عنایات اهل بیت عصمت و طهارت (علیه السلام) بتوانیم وظایف سنگینی که در این عصر و زمان در برابر اسلام و مسلمانان داریم را به بهترین شکل ممکن جامه عمل بپوشانیم.
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