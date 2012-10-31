به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی امروز چهارشنبه در درس خارج خود در مسجد اعظم قم، سالروز میلاد امام هادی (علیه السلام) و عید سعید غدیر را تبریک گفت و افزود: امیدواریم در سایه عنایات اهل بیت عصمت و طهارت (علیه السلام) بتوانیم وظایف سنگینی که در این عصر و زمان در برابر اسلام و مسلمانان داریم را به بهترین شکل ممکن جامه عمل بپوشانیم.



وی با اشاره به روایتی از امام هادی (علیه السلام) صبر در برابر مصائب و بلایا را دارای اجر و فضیلت بسیار دانست و اظهار داشت: چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا آمیخته با دشواری ها و مصائب است و مهم این است که در برابر این دشواری ها تحمل داشته باشیم و صبر پیشه کنیم. تا بتوانیم راه حل پیدا نماییم.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه با محکوم کردن کشتار مردم میانمار از سوی بودائیان متعصب، افزود: این حادثه تبدیل به مصیبت عجیبی برای مسلمانان شده است، ‌جمعیتی بودائی متعصب و نادان به جان مسلمانان افتاده و خانه های آنها را خراب می کنند و آنها را می کشند.



وی سکوت جامعه اسلامی و بین المللی در برابر کشتار مسلمانان میانمار را محکوم کرد و با طرح این سؤال که چرا جهان اسلام و سازمان کنفرانس اسلامی جلسه تشکیل نمی‌دهند، افزود: چرا اتحادیه عرب برای رسیدگی به این وضعیت کاری نمی‌کند،‌ اینها تنها بلد هستند به سوریه لشکرکشی کنند و با تجهیز تروریست‌ها مردم این کشور را بکشند. و شهرهایشان را ویران کنند.



آیت الله مکارم افزود: به جای این همه هزینه ای که در سوریه کردند و البته به جایی هم نخواهند رسید به فکر مردم میانمار باشند.



وی با بیان این که بودائی‌ها متعصب هم از وهابیون آدمکشی را یاد گرفته‌اند، افزود: جامعه جهانی چرا در قبال این مسئله خاموش و ساکت است، اگر یک نفر از خودشان جراحتی به آنها برسد، فریادشان بلند می‌شود.



این مرجع تقلید شیعیان خواستار اقدام سازمان ملل و اعزام نمایندگی به میانمار شد و اضافه کرد: باید افرادی را بفرستند و تهدید کنند اگر این کار صورت گیرد قطعا آنها از تعرض و کشتار مسلمانان دست خواهند کشید.



برخی کشورها اسلامی دست در دست اسرائیل و آمریکا گذاشته تا سوریه را ویران کنند



وی همچنین به تحولات سوریه اشاره کرد و یادآورشد: برخی کشورها اسلامی از جمله قطر، ‌عربستان و ترکیه دست در دست اسرائیل و آمریکا گذاشته تا سوریه را ویران کنند سپس می‌خواهند بر مردم آنها حکومت کنند و البته انتظار دارند مردم هم آنها را بپذیرند.



آیت الله مکارم خطاب به دولتمردان این کشورها ابراز داشت: بیاید صلح و ثبات در منطقه و سوریه ایجاد کنید و خواسته مردم سوریه را معیار و ملاک قرار دهید و به فکر مسلمانان میانمار باشید.



وی افزود: امیدواریم خداوند عقل،‌ ایمان و هوش و ذکاوتی بدهد که به جای این که به جان هم بیفتیم به فکر مسلمانان جهان باشیم و به برکت اعیاد اسلامی و عید غدیر دست دشمنان از تمام ممالک اسلامی کوتاه شود.

