منصور واعظی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به ایام هفته کتاب و برنامه‌های این نهاد به این مناسبت اظهار کرد: اولین برنامه ما به مناسبت هفته کتاب از دو روز پیش شروع شد که ایجاد کتابخانه صبا در جزیره تنب بزرگ است.

وی افزود: این کتابخانه در حرکتی ابتکاری با کمک مردم ساخته و افتتاح خواهد شد. البته برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور کار سختی نبود که بخواهد این کتابخانه را مستقیما ایجاد کند، ولی ما ترجیح دادیم این کتابخانه با کمک مردم ساخته شود.

واعظی ادامه داد: برای ایجاد این کتابخانه کاروانی با همت سازمان صداوسیما و از مقابل این سازمان از دو روز پیش حرکت خود را آغاز کرد که شامل عناوینی از کتاب بود که شهروندان تهرانی برای ایجاد این کتابخانه آن را اهدا کرده بودند. این کاروان دیروز در قم بود و امروز هم در کاشان خواهد بود و به ترتیب به اصفهان و یزد و بندرعباس می‌رود و روز 24 آبان این کتاب‌های هدیه شده وارد تنب بزرگ خواهد شد و کتابخانه صبای تنب بزرگ با آنها تجهیز خواهد شد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: این کتابخانه با پیام رئیس جمهور و حین برگزاری جشن کتابداران و کتابخوانی که در 24 آبان و در برج میلاد برگزار می‌شود، افتتاح خواهد شد.

وی درباره علت انتخاب این جزیره نیز گفت: ما پیش از این در جزیره ابوموسی کتابخانه تاسیس کرده بودیم و در تنب بزرگ کتابخانه نداشتیم. در کنار این موضوع پس از برخی خباثت‌های کشورهای بیگانه و عناصر وابسته جنوب خلیج فارس درباره این جزیره، تنب بزرگ بسیار برای مردم ما عزیرتر شد و تاسیس کتابخانه نیز با همین منظور در آن آغاز به کار خواهد کرد.

واعظی همچنین با اشاره به جشن بزرگ کتابداران در سال جاری نیز گفت: جشن امسال یک ویژگی خاص دارد که طی آن تمبر یادبود افزایش پنج برابری شاخص کتابخانه‌ها و کتابخوانی از ابتدای انقلاب تاکنون و دو برابر شدن این شاخص‌ها در طول دولت نهم و دهم رونمایی خواهد شد.

واعظی همچنین درباره موضوع اهدای کتاب از سوی این نهاد در ایام هفته کتاب نیز گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به صورت مستمر و سالانه اقدام به خرید و تجهیز کتابخانه‌های خود می‌کند، ولی این موضوع در ایام هفته کتاب رخ نخواهد داد، اما در ایام هفته کتاب همچون دو سال گذشته از مردم خواهیم خواست که به موضوع ارتقاء کتابخانه‌های عمومی محل سکونت خود اهتمام ورزند.