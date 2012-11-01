"روزی روزگاری فوتبال" با نیکی کریمی وارد بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجله تصویری "روزی روزگاری فوتبال" در نخستین شماره خود گفتگویی با منصور ابراهیم زاده سرمربی نفت تهران انجام داده است و خاطرات کاپیتان سابق تیم ملی مهدی مهدوی کیا را منتشر کرده است.

مهمان ویژه این شماره احسان حدادی قهرمان المپیک 2012 لندن است که نیکی کریمی با وی در این شماره مصاحبه ای انجام داده است. همچنین بررسی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در لیگ برتر، مدرسه فوتبال برق تهران و تیم فوتبال ملی ایران از دیگر برنامه های تصویری این مجله است.

در همین حال "روزی روزگاری فوتبال" مروری بر لیگ 11 فوتبال و اخبار خواندنی در این زمینه دارد. شماره اول این مجله توسط تصویرگستر پاسارگاد با همکاری پخش دنیای هنر و نظارت کمیته فرهنگی و توسعه بازی جوانمردانه فدراسیون فوتبال ایران با قیمت سه هزارتومان وارد بازار شده است.

از عوامل تولید این مجله می توان به: نویسنده: نیکی کریمی، مجری طرح: امین کمیلی، فیلمبرداران: حسین حاتمی و حسن اصلانی، صدابردار:داریوش صادقپور، موسیقی: کارن همایون فر، تدوین :سهند صمدیان، دستیاران کارگردانان: سعید پاکستانی و عباس نظام دوست و مدیر تولید: سعید پاکستانی اشاره کرد.

این اولین مجله تصویری است که یک بازیگر و کارگردان زن سینمای ایران ساخت آن را برعهده دارد. کریمی ساخت فیلم هایی چون "یک شب"، "چند روز بعد" و "سوت پایان" را برعهده داشته است.