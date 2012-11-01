رژیم مغز و تصاویر آخرین شاهکار استیوجابز/ قیمت اتصال به اینترنت ملی

فهرست 16 نابغه با ضریب هوشی بالا منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت فهرستی از باهوش ترین افرادی منتشر شد که نمره ای بالاتر از 160 دارند و نابغه محسوب می شوند.

نمره میانگین آزمون ضریب هوشی، 100 است. ضریب هوشی اغلب افراد بین 85 تا 114 است. هر نمره ای بالاتر از 140، ضریب هوشی بالا تلقی می شود و نمره ای بالاتر از 160 یک ضریب هوشی نابغه خواهد بود که در این فهرست 16 نفره، با ضریب هوشی بالاتر از 160، دکتر اوانگلویس کاتسیولیس از کشور یونان با ضریب هوشی 198 باهوش ترین فرد جهان است که یک روانپزشک 36 ساله است که در فلسفه، تحقیقات فناوری پزشکی و داروسازی روانپزشکی نیز تحصیل کرده است.

قیمت اتصال به اینترنت ملی اعلام شد

به گزارش مهر، معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرویس اینترنت بین الملل در کشور ما سرویس گرانی است، گفت: اتصال به شبکه ملی اطلاعات از نظر هزینه به مراتب بهتر از شبکه اینترنت بین الملل است.

علی اصغر انصاری با بیان اینکه این امکان برای شرکتهای PAP و اپراتورها فراهم شده که با سرعت 2مگابیت بر ثانیه در شبکه ملی اطلاعات به کاربران سرویس دهند، خاطرنشان کرد: هم اکنون در انتظار تعیین تعرفه این سرویس هستیم اما پیش بینی می‌شود که اتصال دو مگابیت بر ثانیه در شبکه ملی اطلاعات هزینه ای برابر اتصال به شبکه اینترنت بین الملل با سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه و حدود 10 هزارتومان داشته باشد.

تصاویر آخرین شاهکار استیوجابز منتشر شد

آخرین شاهکار استیوجابز یک قایق 80 متری بود که برای طراحی یک شگفتی فناورانه در آبهای بین المللی روی آن کار می کرد اما هرگز شانس استفاده از آن را پیدا نکرد.

مدیرعامل شرکت اپل پیش از آنکه این کشتی به مراحل پایانی ساخت خود برسد دارفانی را وداع گفت اما کشتی 80 متری استیوجابز که نام " ونوس " برای آن انتخاب شده توسط یک شرکت کشتی سازی هلندی تکمیل شد. این کشتی چشمگیر از آلومینیوم سبک ساخته شده و جابز از مهندسان ارشد اپل برای طراحی شیشه ای استفاده کرده که این امکان را فراهم کرده با ارتفاع سه متری در بدنه کشتی نصب شوند.

فهرستی از غذاهایی که ما را باهوشتر می‌کنند منتشر شد

به گزارش مهر، در هفته ای که گذشت فهرستی از رژیم غذایی منتشر شد که براساس نظریات کارشناسان و محققان غذایی هایی که ما را باهوشتر می کنند را اعلام کرده است. از آنجایی که غذایی که مصرف می کنیم تأثیر مستقیمی روی عملکرد مغز دارد، بنابراین با انتخاب مواد غذایی صحیح می توان قدرت مغز را افزایش داد، حافظه را تقویت کرد و ذهن را جوان نگاه داشت.

در این فهرست از ماهی های چرب، برگهای سبز تیره، تخم مرغ، چای سبز و شکلات به دلیل آنکه تاثیرات قابل توجهی در مغز دارند به عنوان "غذای مغز" نام برده شده است.

بنجامین باتن واقعی پیدا شد

در هفته ای که گذشت تصاویری از یک دختر بچه یکساله چینی منتشر شد که به دلیل وجود یک بیماری و اختلال پوستی نادر همانند یک زن 80 ساله به نظر می رسد که این مورد نادر، بسیار شبیه "بنجامین باتن" شخصیت داستانی اسکات فیتزجرالد و فیلم سینمایی کارگردان آمریکایی دیوید فینچر است.

یوشین شیاولی از cutis laxa ( پوست شل) رنج می برد. شرایط نادری که در حقیقت اختلال بافت همبند است و پوست بیمار در این حالت غیر ارتجاعی می شود و به لایه های شل تبدیل می شود.صورت این دختر پر از چین و چروک است و پوست گونه هایش آویزان است. پوست بدن وی حتی شل تر از پوست صورتش است.

نخستین موتور جستجوی بومی راه اندازی شد

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز به کار نخستین موتور جستجوی بومی به صورت آزمایشی خبر داد و گفت: موتورهای جستجوی بومی دیگری نیز در مرحله تولید هستند.

رضا تقی پور گفت: موتور جستجوی "پارسی جو" هم اکنون به صورت آزمایشی راه اندازی شده است و هر روز رو به تکمیل شدن می رود. اما پروژه های موتور جستجوی دیگری نیز در مرحله تولید است و مقدمات آن به زودی آماده می شود که وزارت ارتباطات از این پروژه های بومی و حجیم نیز حمایت لازم را به عمل می آورد.

گوشی های تلفن اینترنتی تصویری در کشور ساخته شد

در آخرین روزهای این هفته نیز، رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه تحقیقات ICT از ساخت نمونه مهندسی پایانه تلفنی مبتنی بر IP تا پایان بهمن خبر داد و به مهر گفت: با اجرای این پروژه، گوشیهای تلفن اینترنتی که امکان مکالمه صوتی و تصویری را فراهم می‌کند بومی می‌شود.

صادق عباسی شاهکوه گفت: گوشی تلفن اینترنتی با هدف بومی سازی ساخت تلفن صوتی و تصویری در لایه های سخت افزاری و نرم افزاری مستقل، در حال انجام است.