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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۷

فرماندار طالقان خواستار تسریع عملیات اجرایی خط انتقال گاز شهرستان شد

فرماندار طالقان خواستار تسریع عملیات اجرایی خط انتقال گاز شهرستان شد

طالقان - خبرگزاری مهر: فرماندار طالقان خواستار سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی خط انتقال گاز شهرستان طالقان شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، ساسان دلاویز شامگاه چهارشنبه در جلسه با پیمانکاران پروژه خط انتقال گاز شهرستان طالقان از روند اجرایی این پرو‍‍‍ژه اظهار رضایت کرد و گفت: با توجه به شروع فصل سرما، اجرای این پروژه سرعت بیشتری را نیاز دارد.

وی گفت: یکی از مهمترین دغدغه های مردم طالقان در بحث سوخت است که با شروع فصل سرما دوچندان شده است.

فرماندار طالقان اظهار امیدواری نمود با رسیدن گاز شهری به شهرستان طالقان و برخورداری مردم از این نعمت شاهد مهاجرت معکوس در طالقان باشیم. 

عملیات خط انتقال گاز شهری طالقان در آبان ماه سال گذشته آغاز و اکنون بیش از 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کد مطلب 1733562

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