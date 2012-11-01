تیم دوی صحرانوردی خراسان شمالی به رقابت های قهرمانی کشور اعزام شد

اسماعیل البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم دوی صحرانوردی نوجوانان خراسان شمالی برای شرکت در رقابت های قهرمانی کشور، عصر چهارشنبه عازم همدان شد.

وی با بیان اینکه رقابت های دوی صحرانوردی قهرمانی نوجوانان کشور 12 آبان ماه به میزبانی همدان برگزار می شود، افزود: مجتبی عمرانی، ناصر شیردلان و مهدی اصفهانی هر سه از شهرستان بجنورد و فرشاد اسفندیاری از شهرستان مانه و سملقان به مربیگری رمضان ریحانی تیم اعزامی استان به این مسابقات را تشکیل می دهند.

البرزی تصریح کرد: نخستین دوره از مسابقات دوی صحرانوردی رده سنی نوجوانان در سال 91 با حضور ورزشکارانی از استان های مختلف کشور جمعه 12 آبان ماه در محل دانشگاه ابوعلی سینای همدان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر اساس اعلام فدراسیون دو و میدانی کشور، در صورت آمادگی صحرانوردان نوجوان، نفرات برتر این دوره از رقابت ها در قالب تیم ملی به مسابقات غرب آسیا اعزام می شوند.