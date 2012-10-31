گسترش فرهنگ ولایت راه مقابله با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهرشاد در عصر چهارشنبه در جمع فرهنگیان کرمان اظهار داشت: دین ما سفارش کرده است تا با تحصیل و کسب علم و دانش و همچنین ورزش جهاد کنیم، به طوریکه جسم و عقل سالم به ویروس هایی که به آن حمله کرده، هجوم برده و راه های ورود دشمنان را مسدود می کند.

مهرشاد در ادامه گفت: یکی از ریشه هایی که موجب رشد استکبار می شود شرک ورزی به خداوند است زیرا عده ای در مقابل خداوند کبر ورزیده و قصد خانه نشین کردن ولایت را دارند.

وی با اشاره به نزدیک شدن به عید غدیر افزود: ولایت یعنی بندگی خدا، یعنی هیچ ظلمی را نپذیرفتن و بر ظالم تاختن کسانی که نمی توانند غدیر را تحمل کنند در مقابل غدیر قدعلم می کنند، سیلی به حضرت زهرا (س) می زنند و حضرت علی را خانه نشین می کنند.



وی افزود: در حادثه غدیرخم نیز پیامبر اکرم(ص) فرمودند" اگر امروز ابلاغ رسالت نکنیم مانند این است که هیچ کاری انجام نداده ایم" بنابراین ما نیز باید با نهادینه کردن فرهنگ ولایت با استکبار مقابله کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان با اشاره به حدیثی از امام هادی(ع) بیان کرد: ایشان فرموده اند" هر کس بر طریق خداپرستی استوار و محکم باشد مصائب دنیا بر وی سبک آید گرچه تکه تکه شود".

این مسئول بیان داشت: هدف اصلی استکبار که با جنگ نظامی، فرهنگی و ... به سراغ کشوری که دارای فرهنگ غدیر است می آید، پذیرفتن ظلم و نابودی فرهنگ ایثار و شهادت است.



مهرشاد در پایان افزود: ما بایستی تلاش کنیم و به جایی برسیم که دشمن نیاز دفاع از خود را احساس کند و کشورمان سرآمد منطقه و جهان شود.