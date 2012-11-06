به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا معصومی گفت: طبق برنامه چهارم توسعه وزارت کشور موظف است تمام زیرساخت های لازم برای ارتقای امداد رسانی اورژانس در جاده های کشور را فراهم آورد.

وی افزود: یکی از این زیرساخت ها امکان ارتباط آسان توسط تلفن های همراه با اورژانس 115 در جاده هاست که متاسفانه گاهی در جاده های اصلی و فرعی کشور با مشکل آنتن دهی مواجه هستیم.

معصومی تاکید کرد: در ماموریت هایی که به استان ها می رویم به طور دائم آنتن دهی موبایل ها را چک می کنیم و شاهد هستیم که در برخی از مناطق در جاده های اصلی مشکل محدود شدن تماس ها و قطع آنتن وجود دارد.

وی از مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا هرچه زودتر نسبت به رفع این مشکل اساسی اقدام کنند تا شاهد ارتقای امدادرسانی در جاده های کشور باشیم.