  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۰

رئیس اورژانس خواستار شد؛

رفع مشکل آنتن دهی موبایل در جاده‌ها برای امدادرسانی اورژانس

رفع مشکل آنتن دهی موبایل در جاده‌ها برای امدادرسانی اورژانس

رئیس اورژانس کشور خواستار رفع مشکل آنتن دهی تلفن های همراه در جاده های اصلی و فرعی کشور برای ارتقای عملیات امداد رسانی اورژانس های جاده ای شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا معصومی گفت: طبق برنامه چهارم توسعه وزارت کشور موظف است تمام زیرساخت های لازم برای ارتقای امداد رسانی اورژانس در جاده های کشور را فراهم آورد.

وی افزود: یکی از این زیرساخت ها امکان ارتباط آسان توسط تلفن های همراه با اورژانس 115 در جاده هاست که متاسفانه گاهی در جاده های اصلی و فرعی کشور با مشکل آنتن دهی مواجه هستیم.
 
معصومی تاکید کرد: در ماموریت هایی که به استان ها می رویم به طور دائم آنتن دهی موبایل ها را چک می کنیم و شاهد هستیم که در برخی از مناطق در جاده های اصلی مشکل محدود شدن تماس ها و قطع آنتن وجود دارد.
 
وی از مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا هرچه زودتر نسبت به رفع این مشکل اساسی اقدام کنند تا شاهد ارتقای امدادرسانی در جاده های کشور باشیم.
کد مطلب 1733579

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