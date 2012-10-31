یکی از مصدومان بروجنی به محل سکونتش اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حبیب حی بر درباره وضعیت «مریم باباخانیان» دانش آموز حادثه دیده بروجنی نیز افزود: وضعیت وی در روزهای پیش متغیر بود و به لطف خدا هم اکنون بهتر از گذشته است و امیدواریم هرچه سریعتر بهبود یابد.



وی گفت: مریم باباخانیان در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان گلستان و زیر مراقبتهای کادر پرستاری و پزشکی بیمارستان گلستان است و امیدواریم در صورت ادامه روند بهبود، مورد عمل جراحی ارتوپدی قرار خواهد گرفت.

رئیس بیمارستان گلستان اهواز تصریح کرد: بدین ترتیب هم اکنون یک نفر از 11 مصدوم حادثه بروجن در بیمارستان گلستان اهواز در مراقبت قرار دارد و 10 نفر از این افراد به علت وضعیت رضایتبخش به محل سکونتشان اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حادثه واژگونی اتوبوس راهیان نور دانش آموزان دختر شهرستان بروجن، 26 نفر جان باختند که از این تعداد 22 نفر دانش آموز دختر و چهار نفر همراهان آنهاست.