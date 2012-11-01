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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۸:۴۶

حاجی پور به مهر مطرح کرد:

برنامه های فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی لرستان بومی سازی شود

برنامه های فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی لرستان بومی سازی شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان لرستان بر ضرورت بومی سازی برنامه های فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی استان تاکید کرد.

حجت الاسلام محمد حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت اعضای شورای فرهنگ عمومی لرستان در کارگروهای فرهنگی، مذهبی، علمی و پژوهشی این شورا اظهار داشت: در این راستا اعضای این شورا باید اقدام به تاسیس پژوهشگاه علمی برای رصد مسائل فرهنگ عمومی کنند.

وی همچنین با تاکید بر استفاده از نخبگان علمی و هنرمندان لرستانی برای اجرای پژوهش های شورای فرهنگ عمومی استان تصریح کرد: همچنین شناسایی نخبگان، استعدادها و توانمندی های آنها باید در دستور کار اعضای شورای فرهنگ عمومی استان قرار گیرد.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان لرستان بر ضرورت بومی کردن برنامه ها و طرحهای شورای فرهنگ عمومی لرستان تاکید کرد و گفت: همچنین باید با اقدامات لازم زمینه حمایت از مولفین، مخترعین و نخبگان لرستانی فراهم آید.

حجت الاسلام حاجی پور با بیان اینکه ساخت برنامه های فرهنگی تاثیر گذار در صدا و سیمای لرستان ضروری است، گفت: باید در شورای فرهنگ عمومی برنامه های لازم برای ارتقا فضای فرهنگی استان مورد تصویب و اجرایی شود.

کد مطلب 1733595

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