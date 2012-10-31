دولت وضعیت بیمه تکمیلی دانشجویان را مشخص کند

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لازم است تفاهمات اثر بخشی بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بیمه مرکزی ایجاد شود تا بهترین موضوعات در قالب طرحی جامع به دانشگاه‌ها ارائه شود.

وی اظهار داشت: بیمه تکمیلی از راهکارهایی است که منجر به آرامش فضای دانشجویی می‌شود و می‌تواند بسیاری از دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه دانشجویان را برطرف کند.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از حوادثی که در دوران دانشجویی اتفاق می‌افتد، در طول مسیر رفت‌وآمد رخ می‌دهد و تاکنون اتفاقات ناخوشایندی را برای این قشر به همراه داشته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه امروزه هزینه‌های درمانی بسیار زیاد است افزود: گاهی اوقات در زمان به وقوع پیوستن حوادث ناگوار برای دانشجویان، برخی از آنها با مشکلات پرداخت هزینه روبرو شده و درگیر مشکلات شده‌اند.

صابری در پاسخ به این سوال که تکلیف هزینه‌های زیاد بیمه‌ تکمیلی دانشجویان باید چگونه معلوم شود عنوان کرد: ضروری است تفاهماتی بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بیمه مرکزی پدید آید تا در قالب طرحی جامع و کامل به دانشگاه‌های سراسر کشور ارائه شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به فعالیت این کمیسیون در خصوص رسیدگی به مشکلات بیمه تکمیلی دانشجویان گفت: تاکنون گزارشی از وضعیت بیمه تکمیلی دانشجویان به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه نشده اما اگر به این مهم رسیدگی نشود حتما در جلسه‌ای مشترک با بیمه مرکزی و وزارت آموزش عالی آن را پیگیری می‌کنیم.