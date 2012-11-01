کتابهایی که محبوس شده اند/ معضل کتابخانه های بدون استفاده در لرستان

ایرج کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم استفاده از کتابهای موجود در برخی کتابخانه های خصوصی استان لرستان اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر کتابها در برخی کتابخانه های خصوص لرستان حبس شده است.

وی با بیان اینکه از این کتابها به دلیل محبوس شدن در برخی کتابخانه های خصوصی استفاده ای نمی شود، عنوان کرد: کتابهای مرجعی در این کتابخانه ها وجود دارد که در حال خاک خوردن است و بلا استفاده مانده است.

این نویسنده لرستانی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این در حالیست که این کتابهای مرجع می تواند نیاز بسیاری از مخاطبان را در زمینه های مختلف برطرف کند.

کاظمی همچنین مشکل چاپ کتاب را یکی دیگر از دغدغه های نویسندگان لرستانی عنوان کرد و گفت: متاسفانه این امر در لرستان به یک معضل مهم تبدیل شده است.

وی از گرانی کاغذ به عنوان یکی از مشکلات موجود برای چاپ کتابهای نویسندگان لرستانی یاد کرد و بیان داشت: تا 4 سال پیش هزینه چاپ هر کتاب حدود 4 میلیون تومان بوده و این در حالیست که این میزان در حال حاضر به 35 میلیون تومان رسیده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز استان لرستان همچنین با اشاره به گران شدن کتاب افزود: در حال حاضر به دلیل گران شدن کتاب برخی مخاطبان به دلیل عدم توان مالی نمی توانند کتابهای مورد نظر خود را خریداری کنند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از نیز متولیان حوزه فرهنگی استان از وجود "کتابخانه های قفل شده" از جمله کتابخانه های ادارات، نهاد ها و مراکز آموزشی استان و بی توجهی به این ظرفیت در حوزه کتابخوانی انتقاد کرده بودند.

بنابر برخی آمارها در این زمینه بیش از دو میلیون کتاب محبوس در این کتابخانه ها در سطح استان وجود دارد که متاسفانه مورد استفاده چندانی قرار نمی گیرد.