دیدار صمیمی فرماندار و دانش آموزان کرج/ دو دانش آموز مشاور فرماندار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه نشستی صمیمی بین دانش آموزان انجمن های اسلامی شهرستان کرج و فرماندار این شهرستان برگزار شد که در این جلسه اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزی به بیان درخواست های خود از فرماندار پرداختند.

در ابتدای این جلسه حسن قربان پور مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی استان البرز به ارائه گزارش مختصری در خصوص انجمن پرداخت و گفت: در سال گذشته این مجموعه به بازسازی تشکیلاتی پرداخت که طی آن 34 قرارگاه شامل 20 قرارگاه دخترانه و 14 قرارگاه پسرانه در استان تشکیل شد.

وی ادامه داد: در استان البرز بیش از یک هزار دانش آموز عضو انجمن های اسلامی هستند.

قربان پور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان عضو انجمن اسلامی مبنی بر اینکه امیدوارم در آینده نقش شما آرزوهای بزرگ کشور را برآورده کند، اظهار داشت: تمامی دانش آموزان عضو هیچ نفع مادی از حضور و فعالیت در انجمن های اسلامی نمی برند و خالصانه مشغول به فعالیت هستند.

همچنین در این نشست صمیمی که با حضور تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر عضو این انجمن برگزار شد دانش آموزان به طرح سوالاتی از فرماندار شهرستان کرج پرداختند.

رسیدگی به امور معنوی و فرهنگی دانش آموزان مهمترین درخواست اعضا انجمن

رسیدگی به امور معنوی دانش آموزان در مدارس بارزترین عنوان سوالات اعضای انجمن در غالب موضوعات مختلف بود.

توجه به تذهیب نفس، تحصیل و ورزش که مثلث طلایی از سوی مقام معظم رهبری خوانده شده، برنامه ریزی برای ورود عناصر فرهنگی دینی فرهیخته به مدارس، رسیدگی به امور کتابخانه ها، توجه ویژه به نمازخانه ها و اجرای مراسم مذهبی در مدارس، لزوم توجه به مدارس قرآنی به عنوان پایه تفکرات دینی در طول تحصیل، به خدمت گرفتن معلمان متخصص و تحصیلکرده برای هر درس به خصوص درس دین و زندگی از جمله این مطالبات بود.

همچنین افزایش امکانات تحقیقی و پژوهشی برای رشته های تجربی و ریاضی، تغییرات در محتوای کتب درسی متناسب موضوعات روز، تشکیل انجمن های اسلامی دردروه های راهنمایی، انتخاب مشاوران جوان دانش آموز برای فرماندار به جهت رسیدگی به امور دانش آموزان و ... نیز از دیگر موضوعاتی بود که از سوی اعضای این انجمن مطرح شد.

دشمن نیروی محرکه جامعه را هدف گرفته است

فرماندار شهرستان کرج پس از پایان صحبت های اعضای انجمن گفت: جوانان هر جامعه نیروی محرکه آن هستند و دشمن ایران اسلامی پس از پایان جنگ تحمیلی رویکرد جنگی خود را نسبت به کشور ما تغییر داده و با شروع جنگ نرم جوانان را مورد هدف قرار داده است.

ایران نژاد تاکید کرد: ایران پرچم دار ولایت و اسلام خواهی در کره زمین است به همین دلیل هیچ گاه دشمن دست از خصومت و جنگ با ایران بر نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: اولین هدف دشمن در راه اندازی جنگ نرم پس از جنگ تحمیلی تضعیف فرهنگ معنوی مردم به خصوص جوانان بوده است بطوری که سعی داشته تا رفتارهای فردی و اجتماعی را تغییر دهد.

فرماندار شهرستان کرج با اشاره به اینکه دشمن دو هدف عمده را در جنگ نرم دنبال می کند گفت: تحریم نظامی و اقتصادی مهمترین اهداف دشمن هستند که دربحث نظامی کشور به درجات خوبی رسیده است و در بحث اثتصادی دو موضوع ایجاد فرصت و تهدید از تحریم ها مطرح است.

ایران نژاد ادامه داد: امروز دربحث نگرش مقابله با اهداف دشمن در جنگ نرم باید ورود میدانی کرد.

انتخاب دو دانش آموز به عنوان مشاور فرماندار

فرماندار کرج در پاسخ به مطالبات درخواست شده از سوی اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی مقرر کرد تا پس از پیگیری مسئول انجمن یک دانش آموز دختر و یک دانش آموز پسر به عنوان مشاوران دانش آموزی فرماندار انتخاب شوند.

وی همچنین پیشنهاد داد تا سوالات مطرح شده در قالب گزارشی به جلسات مدیران آموزش و پرورش ارائه تا آنها نیز در خصوص این مباحث پاسخگو باشند.

ایران نژاد اعلام کرد: برای پیگیری مباحث سبک زندگی، قرآن و معنویت، تذهیب نفس و ورزش و ... در جلسات آینده از مسئولین ذی ربط برای پاسخگویی دعوت خواهد شد.

وی همچنین به ورود جوانان به عرصه های اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: وجود فکر جوان و نخبه در مباحث اجتماعی، شوراهای شهر و روستا و ... تحولی ایجاد خواهد کرد که مورد توجه این نهاد نیز هست.

دانش آموزان سنگر محکمی برای مقابله با جنگ نرم هستند

فرماندار کرج گفت: دانش آموزان دیروز برای دفاع از میهن مدارس را رها کرده و به مبارزه با دشمن پرداختند و امروز دانش آموزان با حفظ سنگر دانش آموزی و تقویت روحیه معنوی و اسلامی باید به مقابله با جنگ نرم دشمن بپردازند.

ایران نژاد اظهار داشت: دستاورد مهم برگزاری این جلسات ایجاد تفکرات فرهنگی برای مدارس است که با همت دانش آموزان قابل اجرا است.

وی به گسیختگی بافت دانش آموزی که از سوی اعضای انجمن مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: در این بحث باید شناسایی آسیب ها و نقاط ضعف و یافتن راه حل درمان آن نیز باید با جدیت دنبال شود.

در پایان این جلسه پیشنهاد شد دیدارهایی از این قبیل هر ماه برگزار شود.