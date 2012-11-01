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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۱

موسوی خواه در گفتگو با مهر:

هشت باب جایگاه "سی ان جی" در لرستان به بهره برداری می رسد

هشت باب جایگاه "سی ان جی" در لرستان به بهره برداری می رسد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان از بهره برداری از هشت باب جایگاه "سی ان جی" در این استان خبر داد.

محمد رضا موسوی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر عملیات ساخت و تجهیز 8 باب جایگاه "سی ان جی" در استان لرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه از این تعداد جایگاه "سی ان جی" برای سه باب تجهیزات لازم خریداری و نصب شده، عنوان کرد: همچنین برای 5 جایگاه دیگر نیز تجهیزات خریداری شده و به زودی نصب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان تصریح کرد: این جایگاههای "سی ان جی" در شهرستانهای کوهدشت، پلدختر، بروجرد، سراب دوره، خرم آباد و دورود راه اندازی می شود.

موسوی خواه با اشاره به تعداد جایگاههای "سی ان جی" استان لرستان بیان داشت: در حال حاضر 39 باب جایگاه "سی ان جی" در استان لرستان وجود دارد.

وی یادآور شد: با اقدامات صورت گرفته طی دو سال گذشته بیش از 16 جایگاه "سی ان جی" جدید در استان احداث و دو باب دیگر نیز افزایش ظرفیت داشته است.

کد مطلب 1733611

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