هنرمندان فعال در عرصه فیلمسازی دینی به آموزه های قرآن توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرجبی چهارشنبه شب در نشست تخصصی با عنوان "بررسی نسبت دین وسینما" که همزمان با هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" در محل پردیس سینمای هویزه شهرمشهد در حال برگزاری است اظهار داشت: هنرمندان فعال در عرصه فیلمسازی دینی باید به آموزه های قرآن توجه ویژه ای داشته باشند و با اتکا به این حقیقت الهی در عرصه فیلمسازی دینی گام بردارند.

وی افزود: با توجه با آموزه های دینی وسبک قرآن در بیان حوادث وحقیقت های موجود در آن به این نتیجه خواهیم رسید که سبک قرآن در بیان قصه ها به سبکی نیست که بخواهد حقیقتی را پنهان کند.

مسئول سابق بنیاد فاربی گفت:هنرمند در دید سمبولیک به خودش اختیار می دهد که واقعیت را آن گونه که خودش دوست دارد ومی پسند د بیان کند اما هنرمند اگر توانست بدون دستکاری در حقیقت آن را ارائه کند در واقع توانسته است نظر قرآن را پیاده کند.

وی بیان کرد: از منظر زیبایی شناسی حقیقت زیباترین چیزی است که در قرآن به آن اشاره شده است، افزود: زیبایی در این است که انسان بتواند نسبتی با حقیقت پیدا کند وبرمبنای همین زیبایی به انتخاب و برگزیدن ارزش های خود دست بزند

وی سپس با اشاره به دعای شریف سحر که از حضرت امام محمد باقر(ع) نقل شده است اظهار داشت: این دعا بالاترین درجه زیبایی مهر است ودر صورتی که بتوانیم به زیبایی حقیقی برسیم که همان نهایت مهر است ما را به انسان های مهر ورز تبدیل خواهد کرد.

وی با نقل حدیثی از پیامبراکرم(ص) بیان کرد:اگر خداوند مهر را مجسم می کرد هیچ آفریده ای از آن زیباتر نبود.