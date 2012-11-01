ایران در رتبه هفدهم پیشرفت علمی جهان/وحشت دشمن از دانش جوانان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی عصر چهارشنبه در جشن دختران هنرستان شریعت شاهرود به مناسبت عید غدیر ضمن اشاره به این که ایران در رتبه هفدهم پیشرفت علمی جهان قرار دارد افزود: قضاوت جهانی این است که در دهه آینده ایران به رتبه چهارم دنیا ارتقا خواهد یافت.

وی با تبریک عید ولایت و امامت و اشاره به آیه "یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک" خاطرنشان کرد: خداوند در این آیه فرموده اگر آنچه به تو اعلام شده را انجام ندهی رسالت خود را انجام نداده ای، این فرمان سخنی سراسر حکمت است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب که اگر ولایت و امامت نبود امروز اسلام راستین در اختیار ما نبود، تصریح کرد: اگر چه خداوند، در این آیه پیامبر(ص) می گوید که اگر امامت به عنوان عنصر دین نباشد و او رسالت خود را در اعلام ولایت علی (ع) انجام ندهد زحمات 23 ساله اش از بین خواهد رفت.

امامت از دین صیانت می کند و آن را زنده و به روز نگه می دارد

نماینده مردم شهرستانهای میامی و شاهرود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به این آیه باید گفت کسی که از دین خدا صیانت می کند و آن را زنده و به روز نگه می دارد امامت و ولایت است.

وی با اشاره به واقعه غدیر و نحوه اعلام پیامبر(ص) اظهار داشت: آنچه امروز هم نباید از آن غافل نشویم بحث ولایت فقیه است.

رهبری و اجتهاد دو عنصر اساسی دین

نماینده مردم شهرستانهای میامی و شاهرود در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در دین ما دو پایه اساسی وجود دارد که یکی از آن ها اجتهاد است یعنی کسانی هستند که معارف دینی را درک می کنند و مسائل روز را از دل این معارف بیرون می کشند و دیگری رهبری است بدین معنا که مسلمانان رها شده و بی سرپرست نیستند.

وی با اشاره به نظریه غلبه که در میان برخی از اهل سنت رواج دارد، ادامه داد: در این نظریه می گویند پادشاه ما کسی که غلبه یافته باشد اما در نظر شیعه بالاترین عبادت کلمه حقی است که نزد سلطان جائر بیان می شود و این بدان معناست که از هر کسی نمی توان اطاعت کرد چرا که در فرهنگ دینی هر اطاعتی از مسیر اطاعت خدا می گذرد.

جلالی با اشاره به اطاعت از پدر و مادر و معلم، اهمیت آن را زمانی دانست که در مسیر اطاعت خدا قرار بگیرد و گفت: ما برای تعالی و تکامل به این دنیا آمده ایم و والدین و معلمین برای ما نقش خالقیتی دارند که ما را برای حرکت در این مسیر تعامل آماده می سازد.

ساخت قطعات موشکی برای ما مثل ساختن قطعات پراید است

وی با اشاره به این که معدل سنی متصدیان تشکیلات هسته ایران بین 24 تا 25 سال است، افزود: جوانان این مرز و بوم، بهترین فارغ التحصیلان از بهترین دانشگاه های کشور در حساس ترین نقاط عملیاتی کشور در حال خدمت هستند.

نماینده مردم شهرستانهای میامی و شاهرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که نباید فراموش کنیم زمانی در این کشور از ما حق توحش گرفته می شد و مستشاران خارجی امور ایران را اداره می کردند، خاطرنشان کرد: اما با پیشرفت های علمی که ایران بدست آورد به جایی رسیده ایم که اکنون ساختن قطعات موشکی برای ما مثل ساختن قطعات پراید است.

مقوله هسته ای یعنی پیوند دانش های بسیار

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقوله هسته ای یعنی پیوند دانش های بسیار زیاد که در آن ها به نتیجه ای برسید که برآورد آن بشود نانو تکنولوژی و سلول های بنیادی.

جلالی با اشاره به این که دشمن از پیشرفت ایران و جوانان ایرانی وحشت دارد و می خواهد همیشه نیروی تو سری خور آنها باقی بماند، تاکید کرد: همه این پیشرفت ها نشان از همت جوانان و جدی بودن در کار است.

قدردانی از فرصت زندگی در مسیر تکامل قرار گرفتن و دانش آموزی است

وی ضمن بیان این مطلب که عمر انسان به سرعت می گذرد و تنها راه ماندگار شدن استفاده و قدر دانستن فرصت هاست عنوان کرد: قدردانی با دو کار امکان پذیر است یکی این که از مسیر تکامل دور نمانیم و به قرب الهی قدم به قدم نزدیکتر شویم و دیگری این که دانش بیاموزیم و دانش آموز باشیم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: برآیند این دو امر در عرصه زندگی مفید است اما این مفید بودن به معنی اسم های بزرگ وکیل و وزیر و ... داشتن نیست به طمطراق و سر و صدا نیست بلکه استفاده درست از فرصت ها و قدر دانستن فرصت زندگی است.