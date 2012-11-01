به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرمان رضا (ع) مشهد با تساوی در مقابل همت گنبد از صدر جدول دور شد.

سرمربی تیم فوتبال آرمان رضا(ع) مشهد پس از دیدار تیمش از هفته چهارم لیگ دسته 3 فوتبال کشور در مقابل میزبانش همت گنبد که دیروز 9 آبان ماه با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید اظهار داشت: نباید داوری که تیم شهرش در گروه ماست و دو هفته آینده با آن بازی داریم بازیهای گروه ما را داوری کند.

علی سیف در خصوص بازی در مقابل تیم گنبدی افزود: تیم همت گنبد با 2 باخت قبلی خود درصدد کسب پیروزی در این بازی بود و تیم ما نیز با توجه به جایگاهش در جدول سعی کرد در اوایل بازی گلی را از تیم حریف دریافت نکند.

تیم هندبال میعاد مهدی میزبان تیم سایپا کاشان است

سرمربی تیم هندبال میعاد مهدی مشهد با بیان اینکه این تیم میزبان سایپا کاشان است، گفت: با ترکیبی کاملا بومی در لیگ دسته یک هندبال کشور حضور خواهیم داشت.

مهدی حاجی زاده اظهار کرد: با آغاز لیگ دسته یک هندبال کشور در هفته اول از ساعت 16 روز جمعه 12 آبان ماه در سالن هندبال مجموعه ورزشی کوثر مشهد میزبان تیم سایپا کاشان هستیم.

وی ادامه داد: امسال با بازیکنان کاملا بومی خراسان رضوی از شهرستان های مشهد، تربت جام، قوچان، سبزوار و تربت حیدریه که بیشتر آن ها بازیکنان نوجوان، جوان و رده سنی امید هستند با حمایت شرکت سه برگ خاوران در لیگ دسته یک هندبال کشور حضور خواهیم داشت.

رقابتهای کاراته قهرمانی بانوان کشور در مشهد برگزار می شود

نماینده سبک شیتوریو ایران خراسان رضوی گفت: به میزبانی هیأت کاراته خراسان رضوی رقابت های کاراته قهرمانی بانوان کشور سبک شیتوریو ایران در مشهد برگزار می شود.

اهدا طبق فروش اظهار کرد: دوازدهمین دوره این رقابت ها از ساعت 9 صبح روز جمعه 12 آبان ماه جاری در سالن ورزشی جهاد دانشگاهی مشهد به مدت دو روز آغاز می شود و با مشخص شدن تیم ها و نفرات برتر در سه قسمت کمیته، کاتای انفرادی و کاتای تیمی در روز 13 آبان ماه به پایان می رسد.

در این رقابتها بانوانی از استان های مختلف کشور در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان حضور خواهند داشت.

تیم فوتبال شهرداری قوچان شهرداری بهشهر را در خانه خود متوقف کرد

تیم فوتبال شهرداری قوچان شهرداری بهشهر را در خانه خود متوقف کرد

سرمربی تیم فوتبال شهرداری قوچان اظهار داشت: گرفتن یک امتیاز در زمین حریف با وجود جو بد ورزشگاه نتیجه ارزشمندی به حساب می آید.

مجید شیری بعد از تساوی بدون گل تیمش از هفته چهارم لیگ دسته 3 فوتیال کشور در مقابل میزبانش شهرداری بهشهر که دیروز 9 ابان ماه برگزار شد گفت: در این دیدار مجید ارجی را به دلیل اخراجش در دیدار با پارس فوتبال چالوس، منان هاشمی و مجید صبری را به دلیل مصدومیت و فرزاد آموزش را به خاطر مشکل سربازی در اختیار نداشتیم .

مجمع انتخابی رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی برگزار شد

با برگزاری مجمع انتخابی رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی، رضا رمضانی برای 4 سال دیگر به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.

در این جلسه که با حضور نایب رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و نمایندگان هیات های شهرستان های مه ولات، تربت حیدریه، کاشمر، سرخس، بردسکن، بازیکنان، مربیان و داوران باشگاه های موتورسواری و اتومبیلرانی استان در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، رضا رمضانی با اخذ 100 درصد رای موافق از آرای موجود 4 سال دیگر به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.

بنابر این گزارش، از مجموعه 19 عضو این مجمع 2 نفر غایب بودند و تمامی 17 نفر حاضر به رضا رمضانی تنها کاندیدای ریاست این هیات رای موافق دادند تا رسما به مدت 4 سال دیگر سکان دار هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی شود.