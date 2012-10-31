والیبالیستهای تیم میزان خراسان جواهری "گنبد" را با شکست بدرقه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بازی تیم های میزان خراسان و جواهری گنبد چهارشنبه شب در سالن مهران مشهد با حضور حدود 2هزار تماشاگر برگزار شد که طی آن میزبان 3 بر 1 بر حریف خود پیروز شد.

تیم والیبال میزان مشهد گیم های دوم، سوم و چهارم این مسابقه را به ترتیب با نتایج 25 بر 14، 25 بر 17 و 25 بر 17 به سود خود به پایان بردو تیم جواهری گنبد هم تنها گیم نخست این رقابت را با نتیجه 26 بر 24 با موفقیت به پایان برد.

نماینده خراسان در لیگ برتر از 3بازی انجام شده 2بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و یکشنبه آینده با پپیکان تهران در پایتخت به میدان می رود.