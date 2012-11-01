به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان بعد از المپیک 2012 لندن عصر روز چهارشنبه در خانه کشتی تهران آغاز شد تا اردونشینان تا روز 24 آبان ماه به تمرین و آماده سازی برای حضور در تورنمنت بین المللی قزاقستان و رقابتهای جام جهانی 2013 تهران بپردازند.

این مرحله از اردوی آماده سازی راس ساعت 18 روز چهارشنبه در حالی آغاز شد که در ابتدا محمد بنا تمامی اردونشینان و اعضای کادر فنی را گردهم آورد و بعد از معرفی مربیان جدید به تشریح کلی برنامه های خود به تا رقابتهای مهم پیش رو پرداخت.

آغاز اردو با فریاد "یا علی" فرنگی کاران

اردوی کنونی تیم ملی کشتی فرنگی را به هیچوجه نمی توان با اردوهای قبل از المپیک مقایسه کرد، چرا که با نظر محمد بنا و کادر فنی، تلفیقی از فرنگی کاران جوان و با انگیزه در این اردو حضور دارند.

جوانگرایی و میدان دادن به کشتی گیران تازه وارد به رده سنی بزرگسالان یکی از خصوصیات اصلی اردوی کنونی است که به خوبی از سوی مربیان تیم ملی رعایت شده و باعث حضور مدعیان تازه وارد و جدیدی به این عرصه شده است.

محمد بنا بعد از صحبت های ابتدایی خود با کشتی گیران و مربیان به خوبی آنان را از نظر روحی روانی مهیای آغاز تمرینات کرد و به آنان وعده داد اگر طبق برنامه های مدون و مشخص او و اعضای کادر فنی تیم ملی پیش روند، می توانند راه مردان طلایی المپیک را ادامه دهند. در ادامه تمامی اردونشینان تیم ملی با فریاد "یا علی" با یکدیگر همقسم شدند تا با تمام وجود برای رسیدن به اهداف آتی خود تلاش کنند.بدین ترتیب فرنگی کاران وارد تشک شدند تا نخستین تمرین اردونشینان آغاز شود.

غیبت المپیکی ها به جز باباجانزاده

امید نوروزی مرد طلایی وزن 60 کیلوگرم المپیک لندن با هماهنگی کادر فنی از حضور در اردوی مذکور معاف شده بود تا به برخی مسایل شخصی خود رسیدگی کند. ضمن اینکه سعید عبدولی، قاسم رضایی ، حبیب اله اخلاقی نیز با اعلام قبلی در تمرین عصر روز چهارشنبه غایب بودند که قرار است طی امروز و فردا به جمع اردونشینان ملحق شوند.

البته حمید سوریان مرد پرآوازه کشتی فرنگی ایران و جهان نیز با اجازه محمد بنا در روزهای ابتدایی اردوی تیم ملی حضور نخواهد داشت و احتمالا از اواسط هفته آتی در اردوی تیم ملی حاضر می شود. بدین ترتیب بشیر باباجانزاده تنها المپیکی حاضر در این تمرینات که با نظر مربیان تیم ملی به صورت جداگانه به دویدن روی تردمیل مشغول شد و تمرینات سبکی را پشت سر گذاشت.

علیزاده و نعمت پور میانداری کردند

فرنگی کاران راس ساعت 18:30 با دویدن تمرینات خود را آغاز کردند که فرشاد علیزاده و طالب نعمت پور پیشاپیش تمامی فرنگی کاران به انجام نرمش های سبک برای گرم کردن کشتی گیران پرداختند. از همان ابتدای تمرینات مشخص بود که این دو فرنگی کار میاندار با انگیزه و آمادگی زیادی به اردو آماده اند و فقط به فکر کسب دوبنده اوزان 74 و 84 کیلوگرم تیم ملی در میادین آتی می اندیشند. گرم کردن فرنگی کاران با نرمش های کششی ادامه یافت تا اینکه پس از 15 دقیقه نرمش، تمرینات اصلی آغاز شد.

جوانان با باتجربه ها سرشاخ شدند

طبق نظر محمد بنا در همان ابتدای تمرین فرنگی کاران جوان با کشتی گیران باتجربه بصورت دو به دو سرشاخ شدند و به تمرین در سر پا و زیر کتف زدن پرداختند. محمد بنا مدام بر روی چهار تشک خانه کشتی تهران مشغول راه رفتن و نظارت بر تمرین تمامی فرنگی کاران بود که البته رسول جزینی، ایرج اسفندیاری فر، محسن طاهری و حسام جعفری نیز با تقسیم بندی فرنگی کاران مشغول نظارت بر این تمرینات بودند.

تمرین وگرم کردن بالاتنه در حالی ادامه یافت که محمد بنا مدام با فریادهای خود به اردونشینان انگیزه و روحیه جنگندگی می داد و آنان را تشویق به جدیت در تمرینات می کرد. این مرحله از تمرین هم بعد از 15 دقیقه به پایان رسید و فرنگی کاران با یک استراحت کوتاه خود را برای ادامه تمرینات آماده کردند.

تمرین فرنگی کاران همه را به وجد آورد

فرنگی کاران در این مرحله از تمرینات، طبق نظر محمد بنا و برنامه های آماده سازی خود دو به دو رو در روی هم قرار گرفتند و به اجرای سالتو باراندازهای دیدنی کشتی فرنگی پرداختند که اجرای این فن زیبا و دیدنی باعث شد تا تمامی حاضران در سالن به وجد آیند.

البته محمد بنا بارها به شاگردان خود تذکر داد که به جای تمرکز بر اجرای زیبای این فن به فکر صحیح اجرا کردن آن باشید. مدیر فنی تیم های ملی مدام به فرنگی کاران تذکر می داد باید توجه زیادی به ریزه کاری های کشتی باشند، چرا که همین ریزه کاری ها باعث شد تا کشتی فرنگی ایران در المپیک لندن صاحب سه مدال طلا شود. این قسمت از تمرین به واقع عرق تمامی اردونشینان را در آورد ت اینکه صدای سوت مربیان، پایان این فشار 10 دقیقه ای را اعلام کرد.

مصاف اردونشینان جدی تر شد!

کشتی گیران پس از یک استراحت کوتاه که با نوشیدن آب و قدم زدن به روی تشک، خود را مهیای مرحله دیگری از تمرین کردند که اختصاص به تمرینات حمله و دفاع و اجرای فن داشت. بطوریکه فرنگی کاران دو به دو با هم سرشاخ شده و پس از حمله و دفاع جدی و سنگین باید به محض شنیدن صدای سوت مربیان به اجرای فن می پرداختند.

این حرکت حال و هوای جدی و مسابقه ای را به تمرینات داد و به گفته محمد بنا و کادر فنی عیار اولیه و آمادگی کنونی فرنگی کاران را نمایان ساخت. حمله و دفاع و اجرای فنون فرنگی کاران نیز در سه تایم متوالی و زمانبندی شده ادامه یافت تا اینکه اردونشینان پس از یک استراحت فعال و کوتاه به آخرین مرحله از تمرین خود رسیدند.

پایان تمرین با اجرای فن و دفاع در خاک

کادر فنی برای بخش پایانی نخستین روز از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، دفاع در خاک و اجرای فن بارانداز را در نظر گرفته بودند که این تمرین نیز در سه تایم زمانبندی شده و با نظارت دقیق محمد بنا و همکارانش برگزار شد. هر چند در نخستین روز از اردوی تیم ملی برخی از فرنگی کاران مدام با تذکر محمد بنا روبرو شدند، ولی کادر فنی در نهایت از این تمرینات اظهار رضایت کردند و آنرا آغاز خوب و پر امیدی برای روزهای آتی خواندند.