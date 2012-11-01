خراسان رضوی پایلوت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی خواستار پایلوت شدن استان در حوزه سنگ های قیمی و نیمه قیمتی شد.

مسعود مهدی زاده اظهار کرد: خراسان رضوی از دیر باز مرکز سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بوده است و وجود مرغوب ترین معدن فیروزه جهان و سایر پتانسیل های معدنی در حوزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، حضور بیش از 85 درصد واحدهای تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد و اشتغال بیش از 70 درصد تولید کنندگان طلا و جواهر به امر جواهر سازی مشهد را به بزرگترین شهر داد و ستد اینگونه سنگ ها تبدیل کرده است.

وی بر ضرورت افزایش سطح تکنولوژی در صنعت سنگ های قیمتی تاکید کرد و خواستار توجه به برنامه ریزی بازار همزمان با این موضوع شد.

برنامه‌ریزی لازم برای ارتقای تحصیلات دانشگاهی صورت بگیرد

دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران گفت: برنامه‌ریزی های لازم برای ارتقای تحصیلات دانشگاهی صورت بگیرد.

محمود رضا عطایی در سخنرانی خود با عنوان " بررسی حلقه های گمشده میان آموزش زبان فارسی و آموزش آکادمیک زبان انگلیسی در راستای برنامه‌ریزی درسی ملی آکادمیک» بیان کرد: در زبان عامه فرد باسواد به شخصی اطلاق می شود که توانایی هایی نظیر حساب، ریاضی،‌ خواندن، نوشتن را داشته باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران اظهار کرد: امروزه نوعی نوین از سواد و اطلاعات در محافل دانشگاهی مطرح شده است که شامل مهارت هایی از قبیل تفکر منتقدانه، درک متون علمی و نگارش بوده و سبب افزایش اهمیت سواد دانشگاهی می شود.

دولت سنگ های قیمتی خام را فقط به واحدهای فرآوری ارائه کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار لغو مزایده سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از درب معادن و ارائه آنها توسط دولت به واحدهای فرآوری دارای پروانه شد.

ناصر موسوی اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلات صنعت سنگ های قیمتی و پتروشیمی ما این است که مواد اولیه خام به دست تولید کنندگان داخلی نمی رسد.

وی علت اصلی این مشکلات را حضور دلالان در بازار ها دانست که در نهایت باعث بالابردن قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران و سپس افزایش عمومی قیمت ها خواهد شد.