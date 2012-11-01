  1. استانها
  2. مرکزی
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۵

محقق خبر داد:

ثبت سالانه دو هزار بیمار سرطانی/کمبود داروی سرطان سینه در استان مرکزی

ثبت سالانه دو هزار بیمار سرطانی/کمبود داروی سرطان سینه در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزی با بیان اینکه سالانه دو هزار نفر بیمار سرطانی در استان مرکزی ثبت می شود، افزود: پیش بینی ما بیشتر از این تعداد است زیرا برخی از افراد از بیماری خود بی اطلاعند.

دکتر فتح الله محقق در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه پیش بینی می شود آمار سالانه بیماران بین چهار تا چهار هزار و 500 نفر باشد ادامه داد: آمار بیمار سرطان روزبه روز در حال افزایش است که یکی از علتهای ان تشخیص زودهنگام، اگاهی و غربالگری است.

وی کمبود داروهای بیماران سرطانی را یک معضل دانست و گفت: دو ماه است که داروی هرسپتین که وارداتی بوده است نایاب شده و بیماران سرطان سینه را دچار اختلال کرده است.
 
دکترمحقق با بیان اینکه این دارو مشابه ایرانی ندارد، تصریح کرد: احتمال عود و پیشرفت بیماری از عوارض نایاب شدن و نرسیدن این دارو به بیماران است.
 
این مقام مسئول اضافه کرد: حدود 35 خانمها در استان سرطان سینه تدارند و از مجموع سرطانها 15 درصد آنها سرطان سینه است.
 
وی اعضای انجمن حمایت از بیماران سرطانی را یک هزار و 250 نفر عنوان کرد و اظهارداشت: اجرای طرح غربالگری پروستات و سرطان دهنه رحم از دیگر کارهای انجمن است که در آینده نزدیک انجام می شود.
 
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزی با بیان اینکه کلنگ احداث هتلینگ بیماران سرطانی از پنج ماه گذشته در استان آغاز شده، گفت: تا کنون این پروژه درگیر کارهای اداری و مجوز بوده است که تا هفته آینده و قبل از شروع فصل سرما اسکلت ان زده می شود.
 
وی ادامه داد: پش بینی ما برای احداث این هتلیینگ در 6 طبقه شامل 40 سوئیت به فضای 18 متر حدود 700 میلیون تومان بود که با گران شدن مصالح تا یک میلیارد تومان برآورد شده است.
کد مطلب 1733661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها