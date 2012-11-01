پایگاه امداد و نجات هوایی گلستان 25 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود:ضرورت فراهم کردن پایگاه امداد ونجات زمینی برای همه شهرستان های استان هم احساس می شود که در کلاله وگالیکش هم اقدامات اولیه این پایگاه ها در حال انجام است.

وی افزود: وسعت پایگاه هوایی 14 هزار متر مربع است که 700 متر آن شامل انبار ،پایگاه تجهیزات بی سیمی وامکانات است وتمهیدات لازم برای تجهیز پایگاه بسیار ضروری است.

وی ادامه داد: ما درسال 89 در سه هزار و700 هکتار از اراضی وجنگل های استان حریق داشتیم که قبل از آن متوسط حریق ما دراستان 300 هکتار بود.

سلامتی بیان داشت:ما حریق را درسال 90 از 443 مورد به 68 مورد رساندیم واز سه هزار هکتار مساحت حریق در سال 89 به 108 هکتار درسال 90 کاهش پیدا کرد.

وی تصریح کرد: درسال 91 باز هم تعداد حریق ها کمتر بود وتصویب طرح جامع اطفاء حریق ضرورتی است که دراستان احساس می شود.