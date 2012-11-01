مباحث مهم اصفهان را به زودی بررسی می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه در خصوص اصفهان حرف زیاد است، گفت: در آستانه نزدیک که برای افتتاح چندین پروژه به اصفهان سفر خواهم کرد در این خصوص صحبت می‌کنم و کارهایی که باید تقویت شود و مباحث مهم را برایش وقت خواهم گذاشت.

رئیس جمهور همچنین در بخشی از این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس مسکن مهر فولادشهر افتتاح شد خطاب به معاون وزیر راه و شهرسازی که می‌خواست کلید منزل را تحویل خانمی بدهد گفت: همه چیز مال خانم‌هاست و بفرماید.

از دیگر نکاتی که در این جلسه مهم بود همراه نبودن امام جمعه اصفهان همراه با گروه همراه رئیس جمهور بود که وی در اواسط جلسه به جمع ملحق شد.

همچنین بی توجهی استاندار اصفهان به طرح افتتاح مسکن مهر از دیگر مسائلی بود که انتقاد وزیر راه و شهرسازی را به همراه داشت و او به کنایه به ذاکر اصفهانی گفت: ایشان آن اندازه ذوق ثبت جهانی مسجد جامع عتیق را داشتند که اصلاً فراموش کردند در خصوص مسکن مهر موضوعی را عنوان کنند.

پس از سخنرانی ذاکر اصفهانی زمانی که رئیس سازمان میراث فرهنگی مشغول به سخنرانی بود و عنوان کرد در نظر دارد طرح مطالعاتی میدانی را میان میدان نقش جهان و میدان عتیق در دوران انقلاب اسلامی احداث کند یکی از حضار در جلسه به انتقاد از وی برخواست و گفت: پیش از این میدان امام علی (ع) احداث شده است.

هدیه ویژه یکی از معاونین وزیر راه و شهرسازی به فرزند یکی از افرادی که کلید منزل را تحویل گرفتند یک عروسک سارا بود و رستمیان پس از تقدیم این هدیه عنوان کرد: این هدیه به سفارش رئیس جمهور تقدیم شد.

همچنین احمدی نژاد نیز در بخش پایانی سخنان خود فراموش کرد که در خصوص طرح مسکن مهر سخنرانی کند و در این حین یکی از حضار این موضوع را به او گوشزد کرد.

سردی هوا نیز در حدی بود که یکی از حضار با خود پتویی را به همراه آورده بود و عنوان کرد من یکی از کلیه های خود را عمل کرده‌ام و به عشق دیدن احمدی نژاد آمده‌ام.