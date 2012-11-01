صدرنشین لیگ هندبال در دیداری سخت مقابل ستاره کویر

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه هفته پنجم لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور اعلام شد و طبق این برنامه، تیم هندبال سپاهان مدافع عنوان قهرمانی رقابت ها باید روز جمعه 12 آبان ماه در اصفهان رودر روی تیم ستاره فروغ کویر کرمان قرار گیرد. دیگر دیدار روز جمعه را تیم های شهرداری تبریز و هپکوی اراک در خانه شهرداری برگزار می کنند.

سپاهان در 4 بازی قبلی خود به ترتیب برابر کاسپین قزوین، شهرداری ارومیه، هپکوی اراک و صنعت مس کرمان به برتری رسیده است و هم اکنون با 8 امتیاز در صدر جدول رده بندی این رقابت ها قرار دارد.

شاگردان رحیمی زاده شنبه گذشته در هفته چهارم مسابقات موفق به شکست دادن تیم صنعت مس در کرمان با نتیجه 21 بر 19 شدند.

تیم ستاره فروغ کویر نیز در هفته ابتدایی لیگ برتر موفق شد تیم شهرداری ارومیه را شکست دهد و در هفته دوم در اراک مغلوب تیم هپکوی این شهر شد. آن ها در هفته سوم لیگ برتر و در شهرآورد کرمان توانستند دیگر تیم کرمانی یعنی صنعت مس را با نتیجه 26 بر 22 مغلوب کنند. مسابقه ستاره فروغ کرمان با ثامن ‌الحجج سبزوار در هفته چهارم نیز به دلیل حضور تیم سبزوار در اردوی آمادگی برای شرکت در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا به زمان دیگری موکول شد .

ستاره فروغ کرمان با 2 برد، یک باخت و یک بازی کمتر با 4 امتیاز در مکان پنجم جدول قرار دارد.

دیدار تیم های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و ستاره فروغ کویر کرمان در چاچوب هفته پنجم رقابت های لیگ برتر باشگاه های ایران، از ساعت 16:00 روز جمعه دوازدهم آبان ماه 91 در سالن شهید سجادی شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

قضاوت این بازی بر عهده جعفر فلاحت و حسین نبی لو است و فرامرز می آبادی و محمد آقاخانی وظیفه نظارت بر آن را بر عهده دارند.